Prognoza

Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia

baltyk sztorm shutterstock_2106299429
Pogoda w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW ostrzega przed silnym sztormem na Bałtyku. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia, prognozując bardzo silny wiatr, wysokie fale, przelotne opady i burze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej Bałtyku. Jak poinformował Marcin Szeląg z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, alert obowiązuje od godz. 11 do 22. we wtorek.

Zjawisku towarzyszyć mają też przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Widzialność może się wahać od dobrej do słabej.

Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać

Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać

Polska
Burze, silny wiatr, ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia

Burze, silny wiatr, ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia obowiązują również w zachodniopomorskim

Synoptycy prognozują, że w tym samym czasie w województwie zachodniopomorskim, wiejący wiatr z kierunku południowo-zachodniego osiągnie siłę 5-6 stopni w skali Beauforta, a w porywach nawet 7-8 stopni. Według ostrzeżeń przekazanych przez IMGW, w porywach wiatr powieje jeszcze silniej i osiągnie nawet 9-10 stopni w skali Beauforta. Stan morza ma osiągnąć 5. stopień, a więc pojawić się tam mogą wysokie i gwałtowne fale.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: IMGW, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

