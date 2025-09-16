Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia

Pogoda w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej Bałtyku. Jak poinformował Marcin Szeląg z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, alert obowiązuje od godz. 11 do 22. we wtorek.

Zjawisku towarzyszyć mają też przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Widzialność może się wahać od dobrej do słabej.

Ostrzeżenia obowiązują również w zachodniopomorskim

Synoptycy prognozują, że w tym samym czasie w województwie zachodniopomorskim, wiejący wiatr z kierunku południowo-zachodniego osiągnie siłę 5-6 stopni w skali Beauforta, a w porywach nawet 7-8 stopni. Według ostrzeżeń przekazanych przez IMGW, w porywach wiatr powieje jeszcze silniej i osiągnie nawet 9-10 stopni w skali Beauforta. Stan morza ma osiągnąć 5. stopień, a więc pojawić się tam mogą wysokie i gwałtowne fale.

