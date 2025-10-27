Groźna pogoda w części kraju. Są nowe alarmy IMGW

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwie zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim oraz Świnoujście.

W powiatach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, wiejącego z zachodu.

Alarmy zaczną obowiązywać o północy we wtorek i wygasną tego samego dnia o godzinie 14.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Zagrożeniem będą także intensywne opady deszczu. Alarmy pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem wydano w woj. zachodniopomorskim w powiatach: Koszalin, koszalińskim i sławieńskim oraz w woj. pomorskim w powiatach: bytowskim, słupskim i Słupsk.

Jak prognozują synoptycy IMGW, opady deszczu będą miały natężenie umiarkowane, a okresami - silne. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie od 30 do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Groźna pogoda spodziewana jest od godziny 22 w poniedziałek do godz. 12 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP