Groźna pogoda w części kraju. Są nowe alarmy IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwie zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim oraz Świnoujście.
W powiatach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, wiejącego z zachodu.
Alarmy zaczną obowiązywać o północy we wtorek i wygasną tego samego dnia o godzinie 14.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Zagrożeniem będą także intensywne opady deszczu. Alarmy pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem wydano w woj. zachodniopomorskim w powiatach: Koszalin, koszalińskim i sławieńskim oraz w woj. pomorskim w powiatach: bytowskim, słupskim i Słupsk.
Jak prognozują synoptycy IMGW, opady deszczu będą miały natężenie umiarkowane, a okresami - silne. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie od 30 do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.
Groźna pogoda spodziewana jest od godziny 22 w poniedziałek do godz. 12 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock