Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

Prognoza długoterminowa IMGW na nadchodzące miesiące. Co przyniesie nam jesień i początek zimy? Sprawdź najnowsze prognozy na październik, listopad i grudzień 2025 oraz styczeń 2026 roku.

Prognoza długoterminowa na jesień. Październik 2025

Według prognoz październik we wschodniej i południowej Polsce zapowiada się cieplej niż zazwyczaj - średnia miesięczna temperatura może być wyższa od normy z lat 1991-2020 - ale suma opadów prawdopodobnie będzie zbliżona do średniej.

Nieco inaczej sytuacja ma kształtować się na zachodzie i północnym zachodzie kraju, gdzie na termometrach mają zapanować wartości zbliżone do średniej, a suma opadów może okazać się wyższa od średniej z wielolecia.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce - październik 2025 IMGW CMM

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą - październik 2025 IMGW CMM

Prognoza długoterminowa na listopad 2025

Sytuacja ma częściowo odwrócić się w listopadzie. Według prognoz w prawie całej Polsce miesiąc może przynieść temperatury zbliżone do tych z wielolecia, ale na zachodzie może okazać się cieplejszy niż zazwyczaj. Pod względem opadów listopad nie powinien znacząco odbiegać od wartości norm wieloletnich na terenie całej Polski.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce - listopad 2025 IMGW CMM

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą - listopad 2025 IMGW CMM

Prognoza długoterminowa na grudzień 2025

Koniec roku w całej Polsce nie powinien przynieść wyraźnych anomalii pogodowych. Zarówno wartości na termometrach, jak i sumy opadów mają kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce - grudzień 2025 IMGW CMM

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą - grudzień 2025 IMGW CMM

Prognoza długoterminowa na styczeń 2026

Niespodziankę może przynieść natomiast początek nowego roku. Według prognozy we wszystkich regionach Polski średnia miesięczna temperatura powietrza ma być wyższa niż wartość z wielolecia. Również suma opadów może okazać się powyżej normy.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce - styczeń 2026 IMGW CMM

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą - styczeń 2026 IMGW CMM

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

W IMGW-PIB oraz w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy z wielolecia. Obecnie jako odniesienie wykorzystywane są wartości z okresu 1991-2020.

Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę lub opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".

W przypadku klasy "powyżej normy" możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku określenia "poniżej normy" miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie", czyli podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Eksperci z IMGW wskazali, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg czy deszcz itp.).

Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych

IMGW wyjaśnia, że pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłości. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Meteorolodzy przypominają, że z tak dużym wyprzedzeniem nie da się dokładniej opisać przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że powyższa prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Autorka/Autor:Agnieszka Stradecka

Źródło: IMGW