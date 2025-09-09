Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

9 września 2025, 14:36
IMGW
Prognoza długoterminowa IMGW na nadchodzące miesiące. Co przyniesie nam jesień i początek zimy? Sprawdź najnowsze prognozy na październik, listopad i grudzień 2025 oraz styczeń 2026 roku.

Prognoza długoterminowa na jesień. Październik 2025

Według prognoz październik we wschodniej i południowej Polsce zapowiada się cieplej niż zazwyczaj - średnia miesięczna temperatura może być wyższa od normy z lat 1991-2020 - ale suma opadów prawdopodobnie będzie zbliżona do średniej.

Nieco inaczej sytuacja ma kształtować się na zachodzie i północnym zachodzie kraju, gdzie na termometrach mają zapanować wartości zbliżone do średniej, a suma opadów może okazać się wyższa od średniej z wielolecia.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce - październik 2025IMGW CMM
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą - październik 2025IMGW CMM

Prognoza długoterminowa na listopad 2025

Sytuacja ma częściowo odwrócić się w listopadzie. Według prognoz w prawie całej Polsce miesiąc może przynieść temperatury zbliżone do tych z wielolecia, ale na zachodzie może okazać się cieplejszy niż zazwyczaj. Pod względem opadów listopad nie powinien znacząco odbiegać od wartości norm wieloletnich na terenie całej Polski.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce - listopad 2025IMGW CMM
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą - listopad 2025IMGW CMM

Prognoza długoterminowa na grudzień 2025

Koniec roku w całej Polsce nie powinien przynieść wyraźnych anomalii pogodowych. Zarówno wartości na termometrach, jak i sumy opadów mają kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce - grudzień 2025IMGW CMM
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą - grudzień 2025IMGW CMM

Prognoza długoterminowa na styczeń 2026

Niespodziankę może przynieść natomiast początek nowego roku. Według prognozy we wszystkich regionach Polski średnia miesięczna temperatura powietrza ma być wyższa niż wartość z wielolecia. Również suma opadów może okazać się powyżej normy.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce - styczeń 2026IMGW CMM
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą - styczeń 2026IMGW CMM

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

W IMGW-PIB oraz w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy z wielolecia. Obecnie jako odniesienie wykorzystywane są wartości z okresu 1991-2020.

Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę lub opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".

W przypadku klasy "powyżej normy" możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku określenia "poniżej normy" miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie", czyli podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

  • powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Eksperci z IMGW wskazali, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg czy deszcz itp.).

Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych

IMGW wyjaśnia, że pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłości. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Meteorolodzy przypominają, że z tak dużym wyprzedzeniem nie da się dokładniej opisać przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że powyższa prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

