Śnieg. Gdzie już sypie, a gdzie dopiero będzie sypać? Ścieżka opadów

Prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz o opadach śniegu w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Od Arktyki, przez Bałtyk i Bałkany, aż po Włochy rozciąga się bruzda niskiego ciśnienia z kilkoma układami niżowymi. Od zachodu blokuje ją Wyż Azorski mocno wciskający się w głąb Europy, a od wschodu - wyż rozciągnięty od rosyjskiej części Arktyki po Turcję. Taki układ mas powietrza doprowadził do wyjątkowej sytuacji, w której fronty falują, nie mogąc się mocniej przemieścić ani w jedną, ani drugą stronę.

Jednocześnie wir niżowy znad Włoch mocno tłoczy ciepło znad Morza Śródziemnego na północ, a niże znad północnej Europy, wraz z Wyżem Azorskim, pompują z dalekiej północy masy powietrza arktycznego. Nad kontynentem zachodzi wymiana energii między bardzo odmiennymi, a dodatkowo wilgotnymi masami zimna i ciepła, co skutkuje gwałtownymi zjawiskami.

Pas starcia się tych mas przebiega od Włoch, przez Karpaty, po Białoruś i zachodnią Rosję, a jedno z zafalowań utworzonych na tym wąskim froncie wpływa już na pogodę w Polsce. Za jego sprawą po północy w południowo-wschodniej części kraju zaczął padać śnieg.

Układ mas powietrza nad Europą w piątek, 21 listopada Źródło: Deutscher Wetterdienst

Tu rano sypnęło śniegiem

Rano, około godziny 5.30, śnieg padał na południe od linii Bielsko-Biała - Kielce - Radom - Lublin, w pasie od Beskidu Śląskiego i Żywieckiego i Tatr, przez Obniżenie Cholerzyńskie, aż po Ostrowiec Świętokrzyski i Radom. Szczególnie obficie padało w Karpatach i na Pogórzu. W Bieszczadach oraz na Rzeszowszczyźnie i południowej Lubelszczyźnie występowały opady deszczu ze śniegiem.

Rano przelotne opady śniegu zaznaczyły się także na Wybrzeżu i Pomorzu. Związane były z niżem Talat, który przemieszcza się znad Bałtyku w kierunku Zatoki Fińskiej. Związany z nimi chłodny front będzie oddziaływać na północ kraju także w dalszej części dnia, miejscami przynosząc przelotne opady deszczu ze śniegiem, a dalej od wybrzeża - także samego śniegu.

Rano nad południowo-wschodnią Polską ścierały się zimne i ciepłe masy powietrza Źródło: Tropical Tidbits

Gruba warstwa białego puchu spowoduje utrudnienia

W kolejnych godzinach, aż do wieczora, strefa opadów będzie nieco zmieniać swój zasięg. Przeważać będą opady mokrego śniegu i śniegu, które spowodują szybki i znaczny przyrost pokrywy śnieżnej. Stanie się tak zwłaszcza na krańcach południowo-wschodnich i w rejonie górskim, gdzie w ciągu 12 godzin może przybyć od 15 do 30 centymetrów białego puchu. Spowoduje to liczne ograniczenia komunikacyjne - nie tylko związane z zalegającym śniegiem, ale i widzialnością ograniczoną przez silne opady.

Prognozowane opady śniegu w piątek i sobotę Źródło: Ventusky.com