W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska dostała się pod wpływ wielkiego wiru niżowego Henning znad Oceanu Arktycznego. Na jego obrzeżach rozwinęły się wtórne niże, przemieszczające się nad Krajami Bałtyckimi i zachodnią Rosją i tworząc wielki wir powietrza obejmujący północno-wschodnią Europę. Układ ściąga z północy zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego. Na ich czole uformował się front chłodny.

Pogoda na weekend. Tu może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg

W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie. Na krańcach zachodnich kraju dzień upłynie bez opadów, poza tym wystąpi przelotny deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie i wschodzie deszcz okaże się obfitszy, bo osiągający sumę do 10 l/mkw. Na Podlasiu i Mazurach możliwy jest deszcz ze śniegiem. W Tatrach może sypnąć do 5-10 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i Ziemi Łódzkiej do 10-11 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni i zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W niedzielę front odsunie znad Polski, a za nim wkroczy pogodny wyż. Przyniesie lekki mróz w niedzielę i poniedziałek rano. Temperatura może spaść do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -5 stopni. Niedziela przyniesie także zachmurzenie kłębiaste duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na południowym zachodzie. Powieje północno-zachodni wiatr, skręcający na zachodzie na południowy. Będzie on słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wyż ma w kolejnych dniach wędrować dalej na wschód, zmieniając kierunek cyrkulacji powietrza w naszym rejonie z północnej na południową. Polska dostanie się jednocześnie na skraj układów niżowych znad zachodniej Europy i Północnego Atlantyku. Mają one kierować w naszą stronę z południowego zachodu cieplejsze masy powietrza. Pojawią się liczne rozpogodzenia. W środę jednak wkroczyć ma od zachodu do Polski front chłodny z deszczem.

Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Śląsku. Powieje południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr.

Wtorek zapowiada się pogodnie, jedynie na północnym zachodzie może pojawić się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się pochmurno z postępującymi od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10 st. C na północnym wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Śląsku. Nadciągnie południowy, umiarkowany wiatr.