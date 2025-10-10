Logo TVN24
W weekend nieco się ociepli, ale też popada

shutterstock_2069387378
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Najbliższe dni zapowiadają się pochmurnie, choć miejscami można liczyć na przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. W weekend za sprawą ciepłego frontu na termometrach zobaczymy nieco wyższe wartości, później znów zacznie się ochładzać.

W następnych dniach o pogodzie w Polsce będzie decydować kolejny niż przesuwający się nad Skandynawią. Związane z nim fronty atmosferyczne - ciepły i chłodny - będą przemieszczać się nad Europą Środkową, w tym także nad naszym krajem. Najpierw w sobotę, Polska będzie w strefie oddziaływania frontu ciepłego, który sprowadzi do nas nieco cieplejsze, ale jednocześnie wilgotne powietrze z zachodu. W tej sytuacji pogoda będzie na ogół pochmurna ze słabymi opadami. Później, w niedzielne popołudnie, gdy nad naszym krajem przejdzie front chłodny, otworzy drogę dla zimniejszego, ale jednocześnie bardziej suchego powietrza, które napłynie z północy. Wtedy możemy spodziewać się poprawy pogody i kilkustopniowego spadku temperatury.

Pogoda na weekend

W sobotę w większości Polski będzie na ogół pochmurnie, z niewielkimi przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu lub mżawki. Padać nie będzie jedynie na zachodzie i nad morzem, ponadto pojawią się tam przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, zwłaszcza po południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 13 st. C w Warszawie, do 16 st. C w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Wiatr z północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach dochodzący do 50 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - do 60 km/h.

W niedzielę na północy kraju będzie się przejaśniać, a po południu - lokalnie także wypogadzać. W pozostałych miejscach zapowiada się pochmurny dzień. Wszędzie możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C w Suwałkach, przez 13 st. C w Warszawie, do 15 st. C w Szczecinie. Powieje z zachodu, na ogół umiarkowanie, chwilami silniej - porywy osiągną około 50 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda w poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek zapowiada się dość pogodnie. Słaby deszcz może przelotnie popadać jedynie na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C w zachodniej Polsce. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północy.

We wtorek możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. W północno wschodniej Polsce możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 10-11 st. C na wschodzie i w centrum do 12 st. C na zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

W środę rano będzie pochmurnie i mgliście, później pojawią się przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu może słabo padać. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C w Suwałkach i w Rzeszowie do 14 st. C w Szczecinie. Wiatr wiejący z zachodu okaże się słaby.

Tam może silnie wiać. Prognoza zagrożeń IMGW
Tam może silnie wiać. Prognoza zagrożeń IMGW

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

