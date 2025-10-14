Pogoda na weekend: będzie zimno

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogodę w Polsce w dalszym ciągu kształtują rozbudowujący się w naszym kierunku klin wyżu brytyjskiego oraz stopniowo odsuwający się na północ rosyjski niż. Napływa powietrze polarne: chłodniejsze na wschodzie i nieco cieplejsze na zachodzie kraju. Duża ilość wilgoci w atmosferze, w połączeniu z rozpogodzeniami, spowoduje wystąpienie w drugiej części nocy z wtorku na środę licznych i gęstych mgieł na znacznym obszarze kraju. Poskutkują one spadkami widzialności do 100 metrów.

Dużo chmur, ale deszcz nie spadnie wszędzie

W środę w pierwszej części dnia w wielu miejscach utrzymywać się będą mgły. Większość powinna zaniknąć do godziny 10-11. Spodziewane jest zachmurzenie całkowite, które utrzyma się nawet do godz. 12-13. Następnie zapanuje przeważnie duże zachmurzenie. Słaby, przelotny deszcz możliwy jest tylko na północy i krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie, początkowo ze zmiennych kierunków, następnie - przeważnie z zachodu.

W czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie. Na północy, zachodzie i w centrum słabo popada - pogodna aura utrzyma się jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. C na wschodzie, przez 12-13 st. C w centrum, do 13-14 st. C na zachodzie. Wiatr, na ogół południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny.

W piątek spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. W przeważającej części kraju dzień przyniesie opady deszczu - największe, rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, spodziewane są na północy. Dość pogodnie i bez opadów będzie tylko na południowym wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie 11-13 st. C w całym kraju. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, z kierunków zachodnich.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda w weekend

W sobotę pogoda poprawi się na zachodzie, a w niedzielę - w przeważającej części kraju. Temperatura nie wzrośnie, a wręcz przeciwnie - nie przekroczy 11 st. C.

W sobotę na zachodzie będzie dość pogodnie. W centrum i na wschodzie prognozuje się z kolei duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu, lokalnie dochodzącymi do 5-10 l/mkw. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 9-11 st. C w całym kraju. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, będzie umiarkowany, okresowo - dość silny.

W niedzielę na zachodzie i w centrum spodziewana jest pogodna aura z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Na wschodzie zachmurzenie będzie duże, a na Podlasiu może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-9 st. C na wschodzie i w centrum do 10-11 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

