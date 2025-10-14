Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na weekend: będzie zimno

|
Jesień, liście, liść, szyba
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. W najbliższych dniach czeka nas sporo chmur, które przyniosą ze sobą opady. Okresami we znaki da się także silny wiatr. W weekend mieszkańcy części Polski mogą spodziewać się poprawy aury, ale nie wyższych wartości na termometrach.

Pogodę w Polsce w dalszym ciągu kształtują rozbudowujący się w naszym kierunku klin wyżu brytyjskiego oraz stopniowo odsuwający się na północ rosyjski niż. Napływa powietrze polarne: chłodniejsze na wschodzie i nieco cieplejsze na zachodzie kraju. Duża ilość wilgoci w atmosferze, w połączeniu z rozpogodzeniami, spowoduje wystąpienie w drugiej części nocy z wtorku na środę licznych i gęstych mgieł na znacznym obszarze kraju. Poskutkują one spadkami widzialności do 100 metrów.

Dużo chmur, ale deszcz nie spadnie wszędzie

W środę w pierwszej części dnia w wielu miejscach utrzymywać się będą mgły. Większość powinna zaniknąć do godziny 10-11. Spodziewane jest zachmurzenie całkowite, które utrzyma się nawet do godz. 12-13. Następnie zapanuje przeważnie duże zachmurzenie. Słaby, przelotny deszcz możliwy jest tylko na północy i krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie, początkowo ze zmiennych kierunków, następnie - przeważnie z zachodu.

W czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie. Na północy, zachodzie i w centrum słabo popada - pogodna aura utrzyma się jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. C na wschodzie, przez 12-13 st. C w centrum, do 13-14 st. C na zachodzie. Wiatr, na ogół południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny.

W piątek spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. W przeważającej części kraju dzień przyniesie opady deszczu - największe, rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, spodziewane są na północy. Dość pogodnie i bez opadów będzie tylko na południowym wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie 11-13 st. C w całym kraju. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, z kierunków zachodnich.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda w weekend

W sobotę pogoda poprawi się na zachodzie, a w niedzielę - w przeważającej części kraju. Temperatura nie wzrośnie, a wręcz przeciwnie - nie przekroczy 11 st. C.

W sobotę na zachodzie będzie dość pogodnie. W centrum i na wschodzie prognozuje się z kolei duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu, lokalnie dochodzącymi do 5-10 l/mkw. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 9-11 st. C w całym kraju. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, będzie umiarkowany, okresowo - dość silny.

W niedzielę na zachodzie i w centrum spodziewana jest pogodna aura z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Na wschodzie zachmurzenie będzie duże, a na Podlasiu może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-9 st. C na wschodzie i w centrum do 10-11 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Dwa giganty, a Polska między nimi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwa giganty, a Polska między nimi

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
Świat
Susza w Izmirze
"Dzień Zerowy". W części Turcji może nastąpić już za kilka lat
Nauka
Zniszczone budynki w Arizonie
Zerwane dachy, połamane drzewa. Tysiące osób bez prądu
Świat
Skutki powodzi w Meksyku
Powodzie w Meksyku. Los kilkudziesięciu osób nadal nieznany
Świat
Jedenasty lot testowy Starshipa
To był ostatni lot tej generacji Starshipa
Świat
Pochmurno, ale i dość ciepło
Dziś szanse na chwile ze słońcem będą niewielkie
Prognoza
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
Polska
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
Nauka
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
Świat
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
Nauka
Burza
"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
Świat
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Świat
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Świat
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Świat
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
Świat
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
Nauka
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
Świat
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
Prognoza
Białucha
Park rozrywki ma problemy finansowe, 30 białuchom grozi eutanazja
Świat
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
Świat
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Strumień zamienił się w rwący potok, ewakuacja prawie 400 domów
Świat
Pogoda na 16 dni
Dwa giganty, a Polska między nimi
Prognoza
Nor'easter na zdjęciach satelitarnych
Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter
Świat
Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym
Świat
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica