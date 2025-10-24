Logo TVN24
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni

Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Weekend i początek następnego tygodnia przyniosą typowo jesienną aurę z silnym wiatrem, niskimi temperaturami oraz pochmurnym niebem. Później pogoda zacznie się zmieniać.

Polska znajduje się wpływem wiru niżowego Benjamin, którego centrum ulokowane jest nad południową Skandynawią. To silny wir, który tłoczy z północy chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego, obejmujące większą część Europy. Ciepło jest tylko na południu i południowym wschodzie kontynentu. Chłodny, deszczowy front odsuwa się poza wschodnie granice Polski, ale za nim podążają mniejsze fronty z przelotnymi opadami deszczu.

Pogoda na weekend

W sobotę w Polsce będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na Podlasiu na początku może spaść deszcz. W ciągu dnia prognozowane są przelotne opady deszczu, których suma wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy na zachodzie, południu i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C miejscami na południu. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-100 km/h.

Prognozowane temperatury w kolejnych dniach
W niedzielę wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie na ogół opady nie są prognozowane, natomiast na pozostałych obszarach kraju spadnie do 5 l/mkw., po południu na północnym zachodzie będzie on obfitszy - spadnie go do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na północy, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 km/h., natomiast w górach - do 80-100 km/h.

Pogoda na poniedziałek

Do połowy tygodnia Polska pozostanie pod wpływem wielkiego wiru niżowego. Obszar niskiego ciśnienia mocno rozciągnie się południkowo, co oznacza, że nadal większa część Europy pozostanie w strumieniu chłodnych mas powietrza z północy. Masy będą niosły kłębiaste zachmurzenie i kolejne fronty w opadami deszczu z przerwami na przejaśnienia. W szczytowych partiach Karkonoszy oraz Tatr spadnie również śnieg. Później ciśnienie wzrośnie wraz z rozbudową wyżu nad południową Europą. Jest duża szansa na ocieplenie.

W poniedziałek nad Polską pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie na ogół deszcz nie jest prognozowany. Poza tym okresami spadnie do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy od 7 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany dość silny, w porywach powieje z prędkością do 60 km/h., a w górach do 80-100 km/h.

Pogoda na wtorek

We wtorek w Polsce wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Towarzyszyć mu będzie przelotny deszcz, którego suma wyniesie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na południowym wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Pomorzu. Wiać będzie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach powieje z prędkością do 60-70 km/h, w górach do 90 km/h.

Pogoda na środę

W środę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu opady nie są prognozowane, natomiast w innych częściach kraju miejscami spadnie przelotny deszcz, którego suma wyniesie do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C na Podlasiu, 10 st. C w centrum kraju i 12 st. C na Śląsku. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50 km/h.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

