Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni

Polska znajduje się wpływem wiru niżowego Benjamin, którego centrum ulokowane jest nad południową Skandynawią. To silny wir, który tłoczy z północy chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego, obejmujące większą część Europy. Ciepło jest tylko na południu i południowym wschodzie kontynentu. Chłodny, deszczowy front odsuwa się poza wschodnie granice Polski, ale za nim podążają mniejsze fronty z przelotnymi opadami deszczu.
Pogoda na weekend
W sobotę w Polsce będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na Podlasiu na początku może spaść deszcz. W ciągu dnia prognozowane są przelotne opady deszczu, których suma wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy na zachodzie, południu i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C miejscami na południu. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-100 km/h.
W niedzielę wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie na ogół opady nie są prognozowane, natomiast na pozostałych obszarach kraju spadnie do 5 l/mkw., po południu na północnym zachodzie będzie on obfitszy - spadnie go do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na północy, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 km/h., natomiast w górach - do 80-100 km/h.
Pogoda na poniedziałek
Do połowy tygodnia Polska pozostanie pod wpływem wielkiego wiru niżowego. Obszar niskiego ciśnienia mocno rozciągnie się południkowo, co oznacza, że nadal większa część Europy pozostanie w strumieniu chłodnych mas powietrza z północy. Masy będą niosły kłębiaste zachmurzenie i kolejne fronty w opadami deszczu z przerwami na przejaśnienia. W szczytowych partiach Karkonoszy oraz Tatr spadnie również śnieg. Później ciśnienie wzrośnie wraz z rozbudową wyżu nad południową Europą. Jest duża szansa na ocieplenie.
W poniedziałek nad Polską pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie na ogół deszcz nie jest prognozowany. Poza tym okresami spadnie do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy od 7 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany dość silny, w porywach powieje z prędkością do 60 km/h., a w górach do 80-100 km/h.
Pogoda na wtorek
We wtorek w Polsce wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Towarzyszyć mu będzie przelotny deszcz, którego suma wyniesie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na południowym wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Pomorzu. Wiać będzie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach powieje z prędkością do 60-70 km/h, w górach do 90 km/h.
Pogoda na środę
W środę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu opady nie są prognozowane, natomiast w innych częściach kraju miejscami spadnie przelotny deszcz, którego suma wyniesie do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C na Podlasiu, 10 st. C w centrum kraju i 12 st. C na Śląsku. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50 km/h.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock