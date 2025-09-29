Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - wtorek, 30.09. Pochmurna noc z przejaśnieniami i deszczem

|
Deszcz, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli wtorek, 30.09. Noc zapowiada się pochmurnie. W niektórych miejscach pojawią się przejaśnienia, w innych spadnie deszcz. Podobnej aury można się spodziewać za dnia.

Szykuje się pochmurna noc z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju nie będzie padać, na pozostałym obszarze miejscami spodziewany jest słaby deszcz o natężeniu do dwóch litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na Śląsku i Ziemi Lubuskiej, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w pasie od Kaszub, przez Mazowsze, po Podkarpacie. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 30.09

We wtorek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Warmii i Mazurach dzień upłynie na ogół bez opadów - w innych rejonach miejscami spadnie słaby deszcz o natężeniu do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na północnym zachodzie do ponad 80 procent w większości kraju. Odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w Warszawie również zapowiada się pochmurnie. Z jednej strony spodziewane są przejaśnienia, z drugiej - może przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie. Wystąpią przejaśnienia, ale może także słabo padać. Temperatura spadnie do 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1029 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jutro na trójmiejskim niebie zapanują chmury. Prognozuje się przejaśnienia, ale i przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe wyniesie 1030 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy niebo nad Poznaniem będzie silnie zachmurzone, ale pojawią się przejaśnienia. Nad ranem może słabo popadać. Temperatura wyniesie minimum 6 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek niebo nad Poznaniem spowiją chmury, ale można liczyć na przejaśnienia. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnej nocy z przejaśnieniami. Nad ranem spadnie słaby deszcz. Słupki rtęci pokażą co najmniej 5 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu również będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 1011 hPa.

Prognoza na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurnie, a okresami słabo popada. Termometry wskażą przynajmniej 6 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny dzień z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zagości maksymalnie 11 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 998 hPa.

Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

