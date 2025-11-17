Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - wtorek, 18.11. Nocą miejscami spadnie śnieg

|
Nocą miejscami popada śnieg
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na wtorek 18.11. Noc zapowiada się pochmurnie. W wielu miejscach pojawią się opady, w tym deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Zjawiska atmosferyczne nie odpuszczą także w dzień. Będzie chłodno - na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 stopni.

Noc będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w pasie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez centrum kraju, po Mazowsze i Suwalszczyznę. Na wschodzie i południu spodziewane są opady deszczu ze śniegiem rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, przechodzące w śnieg do 5 centymetrów, szczególnie w obszarach podgórskich i górskich. Na Pomorzu i Warmii mogą z kolei wystąpić przelotne opady mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Warmii, Kujawach, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce do 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Powieje z zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie, choć okresami podmuchy mogą być silniejsze.

Klatka kluczowa-30684
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 18.11

We wtorek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Pomorzu, Warmii, Kujawach i miejscami w Wielkopolsce pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem do 2 l/mkw. i śniegu do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni będzie umiarkowany, okresami - dość silny.

Klatka kluczowa-30645
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka w całym kraju i wyniesie od poniżej 60 procent na południowym wschodzie do ponad 80 w północnej części kraju. Odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne na zachodzie, północy i częściowo w centrum oraz neutralne w pozostałej części Polski.

Klatka kluczowa-30661
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w Warszawie będzie pochmurny, z większymi przejaśnieniami do południa. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 4 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe 1002 wyniesie hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie. Z jednej strony pojawią się większe przejaśnienia, z drugiej - przelotne opady mokrego śniegu. Temperatura wyniesie co najmniej 0 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Trójmiasta mogą spodziewać się pochmurnego wtorku z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie chmury, ale i rozpogodzenia. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Dzień w największym mieście Wielkopolski upłynie pod znakiem chmur. Co więcej, niewykluczone są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach pokaże się maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura obniży się do -1 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców stolicy Dolnego Śląska czeka pochmurny wtorek z większymi przejaśnieniami. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 6 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem chmur oraz opadów deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura wyniesie minimum 1 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W dzień w grodzie Kraka będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura osiągnie maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 990 hPa.

Zimowe ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
Zimowe ostrzeżenia IMGW w 13 województwach

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogodyprognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
