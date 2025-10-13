Logo TVN24
Pogoda na jutro - wtorek, 14.10. Nocą możliwe są przymrozki

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro - wtorek, 14.10. Noc okaże się zimna, miejscami wystąpią przymrozki. Zrobi się mgliście. Dzień przyniesie sporo chmur i deszczu, u niektórych szansa na słońce będzie znikoma.

W nocy na wschodzie zachmurzenie okaże się przeważnie umiarkowane i duże, spodziewane są przelotne opady deszczu, miejscami możliwe są też na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie duże lub całkowite, wraz z postępującymi od północy słabymi opadami deszczu i mżawki rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Towarzyszyć im będą nisko zawieszone chmury i zamglenia.

Na termometrach zobaczymy od 2-3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie (lokalnie możliwe są przymrozki), przez 4-6 st. C w przeważającej części kraju, do 8-10 st. C wzdłuż wybrzeża. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, na zachodzie przeważnie słaby, a na wschodzie - umiarkowany.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 14.10

Wtorek zapowiada się pochmurnie z zachmurzeniem dużym i całkowitym, z większymi przejaśnieniami na wschodzie. W zachodniej połowie kraju oraz częściowo w centrum i na południowym wschodzie wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki rzędu 2-5 l/mkw. oraz towarzyszące im zamglenia. Na północnym wschodzie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 8-10 st. C na południu, wschodzie i częściowo w centrum do 11-12 st. C na północnym zachodzie Polski. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - wtorek

Wilgotność powietrza w dzień okaże się dość wyrównana, na poziomie 60-70 procent. Temperatura będzie dla nas komfortowa, a warunki biometeorologiczne - przeważnie neutralne.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą początkowo zachmurzenie w Warszawie okaże się umiarkowane, padać nie powinno. W drugiej części nocy pojawi się wzrost zachmurzenia do całkowitego, możliwe są śladowe opady deszczu lub mżawki i zamglenie. Temperatura minimalna osiągnie 5 st. C. Wiatr początkowo będzie umiarkowany, następnie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie początkowo będzie pochmurno, możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki oraz zamglenia, następnie w przeważającej części dnia - dość pogodnie, w drugiej części dnia nie można jednak wykluczyć słabego, przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą początkowo zachmurzenie w Gdyni, Gdańsku i Sopocie okaże się umiarkowane, szybko jednak wzrośnie do całkowitego z opadami deszczu oraz towarzyszącym im zamgleniem. Temperatura minimalna osiągnie 6 st. C. Nadciągnie umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie okaże się dość pochmurny i deszczowy, później można liczyć na więcej przejaśnień. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą zachmurzenie w Poznaniu początkowo okaże się duże lub całkowite, w drugiej części wystąpią nocy słabe opady deszczu lub mżawki oraz zamglenie. Temperatura minimalna osiągnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni lub zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie zachmurzenie całkowite, ciągłe opady deszczu lub mżawki i towarzyszące im zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Powieje słaby, najczęściej zmienny, wiatr, nadciągnie głównie z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się początkowo z zachmurzeniem umiarkowanym, w drugiej części nocy chmur przybędzie, ale padać nie będzie. Możliwe są zamglenia. Temperatura minimalna osiągnie 5 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu lub mżawki okażą się słabe, przeważnie ciągłe, z niewielkimi przerwami. Możliwe są zamglenia. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie początkowo przyniesie zachmurzenie umiarkowane, w drugiej części nocy wzrastające do dużego. Padać nie będzie, choć spodziewane są zamglenia. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Nadciągnie słaby wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie zachmurzenie okaże się we wtorek przeważnie całkowite, wystąpią opady deszczu lub mżawki, jednostajne, słabe. Pojawi się zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr powieje słabo, okresami umiarkowanie z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Wakszyński
Dziennikarz tvnmeteo.pl
