Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 17.09. Chłodna noc z opadami i silnym wiatrem

Noc, deszcz
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 17.09. Przed nami noc z dużym zachmurzeniem, pojawi się też deszcz. W dzień chmury i opady nie odpuszczą, a temperatura będzie zbliżona w całym kraju.

Noc zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie, Pomorzu i Warmii okresami popada deszcz o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą minimalnie od 8-9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50 kilometrów na godzinę, a nad morzem - nawet do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 17.09

W środę w Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, które przyniesie przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na południowym zachodzie po południu opady zanikną. Temperatura maksymalna okaże się wyrównana i wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie i Kaszubach. Powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50 km/h, nad morzem - do 70 km/h.

Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na południowym zachodzie do ponad 80 procent na północy, wschodzie, Małopolsce i na Podkarpaciu. Warunki biometeo okażą się niekorzystne w całym kraju.

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Jutro w stolicy utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, które przyniesie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno. Z jednej strony pojawią się większe przejaśnienia, z drugiej - okresami popada. Temperatura spadnie do 12 st. C. Będzie wiało umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie lekko rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Trójmieście zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Prognozowane są przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 18 st. C. Zawieje umiarkowanie i dość silnie z zachodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami, ale i okresowymi opadami. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Wiatr z zachodu okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Dzień przyniesie mieszkańcom Poznania umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 18 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, by w południe wynieść 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno. Można spodziewać się większych przejaśnień i okresowego deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 10 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr z zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 9 st. C. Odczuwalny będzie południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w środę umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 992 hPa.

Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

