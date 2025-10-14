Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na krańcach północnych spodziewane jest duże zachmurzenie, lokalnie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na południu całkowite zachmurzenie z opadami mżawki lub deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy będzie stopniowo odsuwać się poza granice Polski. Opadom mogą towarzyszyć zamglenia.

W pozostałej - przeważającej - części kraju w pierwszej części nocy pojawią się większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Następnie wilgotność szybko wzrośnie, co w połączeniu ze słabym i na ogół zmiennym wiatrem przełoży się na wystąpienie licznych gęstych mgieł ograniczających widzialność do 100 metrów oraz niskich chmur stratus. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum (lokalnie przy dłuższych rozpogodzeniach możliwe są przygruntowe przymrozki) do 6-7 st. C na zachodzie.

Pogoda na jutro - środa, 15.10.

W środę w pierwszej części dnia w wielu miejscach utrzymają się mgły. Większość z nich powinna zaniknąć do godziny 10-11. Prognozowane jest całkowite zachmurzenie, które utrzyma się nawet do godz. 12-13. Następnie zachmurzenie się zmniejszy. Słaby, przelotny deszcz możliwy jest tylko na północy i krańcach południowo-wschodnich. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje początkowo zamienny wiatr, następnie przeważnie zachodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie ponad 80 procent. We wschodniej części kraju będzie chłodno, na zachodzie odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo początkowo będą niekorzystne, w ciągu dnia staną się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie początkowo umiarkowane, następnie wzrośnie do dużego i całkowitego. Może pojawić się gęsta mgła. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie w Warszawie początkowo mgłę i silne zamglenie oraz niskie chmury. W ciągu dnia nastąpi stopniowa, powolna poprawa warunków do zachmurzenia dużego. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr przeważnie będzie wiał słabo z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest duże zachmurzenie. Okresowo popada słaby deszcz, wystąpi też zamglenie. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie. Poza tym możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Wiatr przeważnie zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurnie, stopniowo nastąpi pogorszenie widzialności aż do wystąpienia mgły. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie wiał słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi początkowo mgła i silne zamglenie oraz niskie chmury. W ciągu dnia aura będzie się stopniowo poprawiać, aż zachmurzenie stanie się duże. Po południu nie można wykluczyć słabego, przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, następnie powieje z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie całkowite zachmurzenie, silne zamglenie, początkowo wystąpią stopniowo zanikające słabe opady deszczu lub mżawki. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu początkowo zachmurzenie będzie całkowite, pojawi się zamglenie. Następnie spodziewane są niewielkie przejaśnienia i poprawa widzialności. Temperatura maksymalna sięgnie 12 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie całkowite zachmurzenie, silne zamglenie, początkowo spodziewane są stopniowo zanikające słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie początkowo zachmurzenie będzie całkowite, możliwie jest zamglenie. Następnie wystąpią niewielkie przejaśnienia i poprawa widzialności. W ciągu dnia okresami dalej możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura sięgnie 11 st. C. Wiatr zmienny, powieje słabo. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie stabilne.

