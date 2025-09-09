Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 10.09. Lokalne opady i mgły

shutterstock_2637186159
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 10.09. W nocy w dużej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, lokalnie popada słaby deszcz. W środę dominować będzie pogodna aura, choć z biegiem dnia chmur będzie przybywać.

Na noc prognozujemy zachmurzenie, jednak przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie Polski nastąpi przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego, wystąpią tam przelotne opady i pojedyncze słabe burze, podczas których deszczu spadnie 5-15 litrów na metr kwadratowy.

W drugiej części nocy na południu kraju widzialność ograniczą mgły, którym towarzyszyć będą nisko wiszące chmury. Lokalnie szczelnie przykryją one niebo. Na zachodzie kraju mogą pojawić się natomiast zamglenia.

Temperatura minimalna w całym kraju będzie dość wyrównana i wyniesie 11-14 stopni Celsjusza. Powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 10.09.

W środę w przeważającej części kraju dominować będzie pogodna aura, choć z zachmurzeniem umiarkowanym. Na północnym wschodzie Polski okresowo pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. W rejonie Suwalszczyzny nie można też wykluczyć wystąpienia burzy. W godzinach wieczornych chmur przybędzie, ale przelotny deszcz wystąpi tylko na Pomorzu Zachodnim.

Na termometrach w całym kraju zobaczymy 22-25 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, a na północnym wschodzie - okresami dość silny

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia w całym kraju będzie na wyrównanym poziomie 50-60 procent. Warunki biometeorologiczne w całej Polsce będą neutralne. Odczujemy komfort termiczny.

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i małe. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 13 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pogodna, a zachmurzenie - przeważnie umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Nadciągnie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i dalej będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i małe. Temperatura minimalna wyniesie 12-13 st. C. Powieje z kierunków wschodnich, umiarkowanie i słabo. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w Trójmieście będzie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 22-23 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań                       

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pogodne. W drugiej części nocy mogą pojawić się jednak zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu będzie pogodnie, ale wystąpi tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Słupki rtęci nie pokażą więcej niż 24 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo we Wrocławiu wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. W drugiej części nocy prognozowane jest zamglenie i przejściowo większe zachmurzenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 13 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu początkowo wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna nie przekroczy 25 st. C. Nadciągnie wiatr południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i dalej będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie tylko początkowo będzie pogodnie. Prognozowany jest tam szybki spadek widzialności z powodu zamglenia, następnie pojawi się mgła i towarzyszące jej niskie chmury. Termometry pokażą co najmniej 12 st. C. Powieje z kierunków wschodnich, słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Po zaniknięciu porannych mgieł i niskich chmur w Krakowie w środę będzie pogodnie. Później jednak chmur przybędzie. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr nadciągnie z kierunków wschodnich, będzie słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 988 hPa i będzie spadać.                                    

Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

