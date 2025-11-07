Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na zachodzie kraju będzie dość pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. W wielu miejscach utworzą się zamglenia i mgły, które najgęstsze będą nad ranem, ograniczając lokalnie widzialność do około 100 metrów. Temperatura minimalna będzie na wyrównanym poziomie - w całym kraju wyniesie ona 3-4 stopnie Celsjusza. Powieje wiatr słaby, południowy.

Pogoda na jutro - sobota, 8.11.

W sobotę rano w wielu miejscach pojawią się zamglenia i mgły - liczne mogą utrzymywać się przez wiele godzin. W ciągu dnia dość pogodnie będzie w zachodniej połowie Polski, natomiast w centrum i na wschodzie przeważać będzie pogoda pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu kraju możliwe będą słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 11 st. C w centrum, do 13 st. C w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby z południa. Ciśnienie będzie stabilne.

Warunki biometeo

Największa wilgotność powietrza będzie we wschodniej, południowej i południowo-wschodniej części kraju i wyniesie powyżej 80 procent. W północno zachodniej Polsce warunki biometeo będą korzystne, a na południu - niekorzystne. W pozostałej części kraju będą one neutralne.

Prognoza na noc - Warszawa

Noc w Warszawie początkowo będzie pogodna, ale później nastąpi wzrost zachmurzenia. Może pojawić się mgła. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Powieje wiatr słaby z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę rano będzie mgliście, a w ciągu dnia przeważnie pochmurno. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Odczuwalny będzie słaby, południowy wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pogodne. Lokalnie mogą wystąpić zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie najpierw pogodnie, ale w ciągu dnia stopniowo się zachmurzy. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocne niebo w Krakowie będzie pogodne. Mogą pojawić się lokalne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4 st. C. Wiać będzie wiatr słaby, południowy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian i o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie będzie pochmurna z przejaśnieniami. W pierwszej części dnia może spaść słaby deszcz. Termometry nie wskażą więcej niż 9 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, ale lokalnie mogą wystąpić zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje wiatr słaby z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem będzie pogodne, ale lokalnie mogą pojawić się zamglenia i mgły. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4 st. C. Powieje wiatr słaby, z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu przed południem będzie dość pogodna, później nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia. Po południu może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 13 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1000 hPa.

