Pogoda na jutro, czyli na sobotę 6.09. W nocy przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. Dzień również przyniesie opady. Termometry wskażą lokalnie nawet 27-28 stopni.

W nocy na przeważającym obszarze kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie na wschodzie Polski. Później prognozuje się wzrost zachmurzenia od zachodu do całkowitego z umiarkowanymi i intensywnymi opadami deszczu do 30-40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na zachodzie Polski do 16-17 st. na wschodzie kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr, od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 6.09

Sobota przyniesie pochmurną aurę. Poza tym spodziewane są opady deszczu, miejscami przelotne, które przemieszczać się będą od Dolnego Śląska w kierunku Suwalszczyzny. Lokalnie na wschodzie, północy i również w centrum kraju pojawią się burze, podczas których spadnie opad rzędu 20-40 l/mkw. W drugiej części dnia od południowego zachodu postępować mają w głąb kraju rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 19-20 st. C na zachodzie do 24-26 st. C na wschodzie kraju. Lokalnie, na krańcach wschodnich, temperatura może sięgnąć 27-28 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni, jedynie na wschodzie - słaby i zmienny.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. Na krańcach wschodnich będzie ciepło, w pozostałych regionach Polski - chłodno. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Początkowo spodziewane są zanikające, przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna wyniesie 17-18 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka sobota z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Może też zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie 22-23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Początkowo spodziewane są zanikające, przelotne opady i burze. Na termometrach zobaczymy 16-17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północn-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu i burzami w drugiej części dnia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 19-20 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie duże i całkowite ze słabymi opadami deszczu, które pojawią się nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 19-20 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę i opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami oraz opadami deszczu w pierwszej części dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19-20 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą 15-16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie 21-22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

