Pogoda na jutro - sobota, 6.09. Nocą będzie grzmieć i mocno padać

5 września 2025, 19:01
Źródło:
tvnmeteo.pl
Pogoda na noc
Pogoda na noctvnmeteo.pl
wideo 2/5
Pogoda na jutro

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 6.09. W nocy przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. Dzień również przyniesie opady. Termometry wskażą lokalnie nawet 27-28 stopni.

PogodaDługoterminowaWeekend

W nocy na przeważającym obszarze kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie na wschodzie Polski. Później prognozuje się wzrost zachmurzenia od zachodu do całkowitego z umiarkowanymi i intensywnymi opadami deszczu do 30-40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na zachodzie Polski do 16-17 st. na wschodzie kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr, od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Pogoda na noc
Pogoda na noctvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 6.09

Sobota przyniesie pochmurną aurę. Poza tym spodziewane są opady deszczu, miejscami przelotne, które przemieszczać się będą od Dolnego Śląska w kierunku Suwalszczyzny. Lokalnie na wschodzie, północy i również w centrum kraju pojawią się burze, podczas których spadnie opad rzędu 20-40 l/mkw. W drugiej części dnia od południowego zachodu postępować mają w głąb kraju rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 19-20 st. C na zachodzie do 24-26 st. C na wschodzie kraju. Lokalnie, na krańcach wschodnich, temperatura może sięgnąć 27-28 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni, jedynie na wschodzie - słaby i zmienny.

Prognoza pogody na sobotę
Prognoza pogody na sobotętvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. Na krańcach wschodnich będzie ciepło, w pozostałych regionach Polski - chłodno. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę
Warunki biometeo w sobotę

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Początkowo spodziewane są zanikające, przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna wyniesie 17-18 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka sobota z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Może też zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie 22-23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Początkowo spodziewane są zanikające, przelotne opady i burze. Na termometrach zobaczymy 16-17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północn-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu i burzami w drugiej części dnia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 19-20 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie duże i całkowite ze słabymi opadami deszczu, które pojawią się nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 19-20 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę i opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami oraz opadami deszczu w pierwszej części dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19-20 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą 15-16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie 21-22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w sobotę
Warunki drogowe w sobotętvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

pogodaprognoza pogodyprognozaburze
Pozostałe wiadomości

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek alert RCB w związku z prognozowanymi w dzień i w nocy gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i opadami gradu. SMS-owe ostrzeżenia otrzymały osoby przebywające na terenie 11 województw.

Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

5 września 2025, 12:53
Aktualizacja: 5 września 2025, 20:46
Aktualizacja:
Źródło:
RCB

Gdzie jest burza? W piątek 5.09 wieczorem grzmi w wielu rejonach Polski. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silnie porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? W tym pasie najmocniej pada

Gdzie jest burza? W tym pasie najmocniej pada

5 września 2025, 13:00
Aktualizacja: 5 września 2025, 20:18
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

"Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma". Możliwe więc, że aura właśnie rekompensuje Polsce letnie chłody. W pierwszych dniach września temperatura wzrasta u nas do blisko 30 stopni i jeszcze nie raz tę wartość osiągnie bądź przekroczy.

To może być naprawdę gorący wrzesień

To może być naprawdę gorący wrzesień

5 września 2025, 8:47
Źródło:
TVN24+

W piątek przez Polskę przetaczają się burze. Miejscami zjawiska są na tyle intensywne, że z nieba spływały strugi deszczu. Działo się między innymi w Skarżysku-Kamiennej. Od naszych czytelników otrzymaliśmy też materiały z Lęborka, gdzie samochody pływały po niektórych ulicach.

Burze w Polsce. Samochody pływały w Lęborku

Burze w Polsce. Samochody pływały w Lęborku

5 września 2025, 17:47
Aktualizacja: 5 września 2025, 20:31
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Wyładowaniom towarzyszyć będą obfite opady i silny wiatr. Obowiązują też żółte alarmy przed ulewami. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Ostrzeżenia IMGW aż drugiego stopnia w większości kraju

Ostrzeżenia IMGW aż drugiego stopnia w większości kraju

5 września 2025, 6:58
Aktualizacja: 5 września 2025, 18:41
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

W piątek do Japonii dotarła burza tropikalna Peipah, która przyniosła silny wiatr i opady deszczu. Żywioł spowodował wiele szkód w kilku prefekturach: uszkodził budynki, przewrócił samochody i zakłócił kursowanie pociągów.

Wiatr przewracał samochody

Wiatr przewracał samochody

5 września 2025, 16:46
Źródło:
Japan Today, ENEX

W weekend pogoda nie będzie nas rozpieszczać. W wielu regionach kraju popada deszcz, pojawią się też burze. Nowy tydzień przyniesie odmianę pogody.

Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę

Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę

5 września 2025, 16:13
Źródło:
tvnmeteo.pl

Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała kolejny biuletyn dotyczący jakości powietrza i zmian klimatu. Ostrzega w nim przede wszystkim przed "koktajlem czarownic" uwalnianym przez pożary lasów.

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

5 września 2025, 15:21
Źródło:
WMO, France 24

W piątek Polska znajdzie się w zasięgu groźnych zjawisk pogodowych. Przez kraj przejdą burze, które miejscami mogą przybrać postać superkomórek. Mają im towarzyszyć ulewny deszcz, grad oraz silny wiatr. Kiedy i gdzie może zrobić się niebezpiecznie? Sprawdź, co prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Burze w piątek. Te mapy pokazują, gdzie się ich spodziewać

Burze w piątek. Te mapy pokazują, gdzie się ich spodziewać

5 września 2025, 7:53
Źródło:
tvnmeteo.pl

W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne - całkowite zaćmienie Księżyca. Dojdzie do niego w najbliższą niedzielę. Sprawdź, kiedy warto spojrzeć w niebo. 

"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"

"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"

5 września 2025, 10:43
Źródło:
timeanddate.com, PAP, tvnmeteo.pl, Z głową w gwiazdach

Deszcz, błoto i sparaliżowane ulice - miasto Los Cabos w północno-zachodnim Meksyku zmaga się ze skutkami huraganu Lorena, który przyniósł ulewy i silny wiatr, mimo że ominął miasto o kilkaset kilometrów.

Paraliż miasta po przejściu huraganu

Paraliż miasta po przejściu huraganu

5 września 2025, 11:38
Źródło:
Reuters, NHC

Dwunastoletni Sadiq, cudem wydobyty spod gruzów zawalonego domu, stał się jednym z symboli tragedii, jaka dotknęła wschodni Afganistan. Seria potężnych trzęsień ziemi pochłonęła tam w ciągu czterech dni ponad dwa tysiące ofiar, pozostawiając setki rodzin bez dachu nad głową.

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

5 września 2025, 12:39
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

W hrabstwie Franklin w amerykańskim stanie Arkansas 72-letni mężczyzna został ciężko ranny w wyniku ataku niedźwiedzia czarnego. Zwierzę musiało zostać zastrzelone. Według lokalnych władz tego typu zdarzenia na tym obszarze zdarzają się bardzo rzadko.

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

5 września 2025, 9:47
Źródło:
KFSM, Arkansas Times

Poziom wody w rzekach położonych w prowincji Pendżab w Pakistanie jest niebezpiecznie wysoki. Z tego powodu w ciągu ostatniej doby ewakuowano z tego regionu ponad pół miliona osób - podała agencja informacyjna AP, powołując się na lokalnych urzędników.

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

4 września 2025, 19:58
Źródło:
PAP, AP News

W północnej części Indii doszło do osunięcia się ziemi. Jak poinformowały lokalne władze, zginęła co najmniej jedna osoba, a sześć zostało uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa

Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa

4 września 2025, 17:36
Źródło:
Reuters

U wybrzeży Florydy doszło do ataku rekina na 8-latka, który uprawiał snorkeling. Stało się to na oczach jego ojca.

Rekin ugryzł 8-latka

Rekin ugryzł 8-latka

4 września 2025, 16:59
Źródło:
CNN, ABC News

Niezwykle jasny meteor przeleciał nad Polską. Jego lot został zarejestrowany przez kamery systemu Skytinel. Bolid był widoczny w wielu miejscach kraju.

Świetlista kula nad Polską

Świetlista kula nad Polską

4 września 2025, 15:03
Źródło:
Skytinel, tvnmeteo.pl

Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Afganistanie wzrósł w czwartek do ponad 2200 osób. Służby wciąż poszukują ocalałych we wschodnich prowincjach. W obliczu rosnących potrzeb i ograniczonych środków na pomoc, mieszkańcy mierzą się z pogłębiającym kryzysem humanitarnym.

Nie żyje już ponad dwa tysiące osób. "Wszystko zostało obrócone w ruinę"

Nie żyje już ponad dwa tysiące osób. "Wszystko zostało obrócone w ruinę"

4 września 2025, 13:38
Źródło:
Reuters, PAP

Ogromne wąwozy stają się coraz większym zagrożeniem dla mieszkańców afrykańskich miast - ostrzegają naukowcy. Najnowsze badanie przeprowadzone w Demokratycznej Republice Konga pokazuje olbrzymią skalę problemu. Eksperci ostrzegają, że jeśli to zagrożenie geologiczne nie zostanie powstrzymane w kolejnych latach, miliony osób będą musiały opuścić swoje domy.

Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają

Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają

4 września 2025, 12:18
Źródło:
phys.org

Skrzydlaty lew będący symbolem Wenecji został wykonany w Chinach i odbył długą wędrówkę do Europy - zasugerowali włoscy badacze. Do jego przybycia na Stary Kontynent mogli przyczynić się ojciec Marco Polo oraz chiński cesarz Kubilaj-chan.

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

4 września 2025, 14:14
Źródło:
phys.org, livescience.com

Północne regiony Kalifornii zmagają się z falą pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. Według służb ogień zajął już ponad 5500 hektarów terenu na terenie trzech hrabstw. Płomienie zniszczyły między innymi zabytkową jednostkę osadniczą, która powstała w okresie gorączki złota.

Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"

Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"

4 września 2025, 7:51
Źródło:
CNN, AP, The Guardian, Reuters

W zoo w Portland w stanie Oregon doszło do niecodziennej sytuacji - lwica zauważyła ukrytą kamerę i zaczęła ją gryźć, pokazując widzom wnętrze swojej paszczy. Wideo opublikowane w mediach społecznościowych chętnie komentowali internauci.

Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami

Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami

4 września 2025, 13:09
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Po raz pierwszy od czterech dekad u wybrzeży Panamy nie pojawiły się chłodne i bogate w składniki odżywcze wody głębinowe - poinformowali naukowcy ze Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). Cykliczne dotąd zjawisko pozytywnie wpływało między innymi na wydajne rybołówstwo, a także chroniło rafy koralowe przed stresem cieplnym.

Czegoś takiego nie było tutaj przez co najmniej 40 lat

Czegoś takiego nie było tutaj przez co najmniej 40 lat

4 września 2025, 9:22
Źródło:
PAP, STRI

Gorące, suche i wietrzne lata, które przyczyniły się do najgorszych pożarów na Półwyspie Iberyjskim od co najmniej trzech dekad, będą znacznie częstsze - alarmują eksperci World Weather Attribution. Jako powód podają zmiany klimatu wywołane przez człowieka.

"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik

"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik

4 września 2025, 11:17
Źródło:
Reuters, The Guardian

Prawie 40 lat po oderwaniu się od Antarktydy, A23a, największa i najstarsza góra lodowa świata się rozpada. Zdaniem naukowców z British Antarctic Survey (BAS), masa lodu zniknie w ciągu kilku tygodni.

Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni

Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni

3 września 2025, 19:31
Źródło:
PAP, CNN, AFP

Gwałtowne powodzie nawiedziły północne Indie. W wyniku ulew doszło do osunięć ziemi, w wyniku których zginęło co najmniej pięć osób - poinformowały lokalne władze. W niektórych regionach trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe.

Najwyższe opady od siedmiu dekad. Zginęło pięć osób

Najwyższe opady od siedmiu dekad. Zginęło pięć osób

3 września 2025, 18:08
Źródło:
Reuters, Times of India