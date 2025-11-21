Logo TVN24
Pogoda na jutro - sobota, 22.11. Przed nami mroźna noc

|
snieg sniezyca mroz - Patryk Kosmider shutterstock_2558087253
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę 22.11. W większości kraju w noc będzie mroźna, a temperatury spadną nawet do minus 8 stopni. Miejscami spadnie obfity śnieg. W sobotę aura w różnych częściach kraju będzie dość odmienna.

Noc będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Tylko na południu i południowym wschodzie kraju prognozowane są opady śniegu, początkowo słabe i umiarkowane, po północy ponownie obfite w Karpatach i na Pogórzu Karpackim spadnie go tam do 8-10 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez -3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na wschodzie i południu. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-43068
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 22.11.

W sobotę na zachodzie i północy kraju będzie pogodnie, jedynie na Wybrzeżu pojawi się więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Poza tym aura zapowiada się pochmurno. Na południu i południowym wschodzie kraju spadnie do 2-5 centymetrów śniegu, w Karpatach nawet więcej. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Wybrzeżu. Powieje wiatr północny i zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny.

Klatka kluczowa-43115
Prognoza na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza na północy i na północnym zachodzie kraju wyniesie około 70 procent, natomiast w strefie frontu atmosferycznego - nawet powyżej 90 procent. Warunki biometeo w centralnej, południowej i południowo-wschodniej części Polski będą niekorzystne. Poza tym będą one neutralne.

Klatka kluczowa-43085
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pochmurne. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -3 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie aura będzie pochmurna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Odczuwany będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pogodne. Termometry wskażą co najmniej -4 st. C. Wiać będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem będzie pochmurne z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu aura będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy aura w Krakowie będzie pochmurna, po północy spadnie śnieg. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -2 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie będzie pochmurna. Do południa będzie padał śnieg, który po południu zaniknie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe wyniesie 999 hPa.

Klatka kluczowa-43100
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Patryk Kosmider / Shutterstock

pogodaprognozaprognoza pogodyJesieńŚnieg
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
