Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie Polski. W pasie od Pomorza i Warmii, przez centrum kraju, po Śląsk i Małopolskę miejscami popada do 5 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem lokalnie na wschodzie i południu będzie mglisto. Na termometrach pokaże się minimum od 9-10 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 13.09

W sobotę możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na krańcach zachodnich oraz na wschodzie bez opadów - w pozostałych rejonach kraju spodziewany jest deszcz rzędu 10-25 l/mkw. oraz burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Dolnym Śląsku, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje z południa, na ogół słabo i umiarkowanie, ale w burzy silnie.

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najwyższa w pasie od Warmii po Górny Śląsk, gdzie wyniesie ponad 80 procent. Im bardziej na wschód i zachód, tym powietrze będzie suchsze. W większości kraju odczujemy komfort termiczny, ale mieszkańcom wschodniej i południowo-wschodniej Polski może być ciepło. Na wschodzie i zachodzie kraju warunki biometeo będą neutralne, a w pozostałej części kraju - niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą w Warszawie będzie pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W dzień w stolicy pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, które okresami przyniesie opady deszczu. Możliwa jest także burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Zawieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie, w burzy - silnie. Ciśnienie okaże się bez większych zmian, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno. Z jednej strony pojawią się przejaśnienia, z drugiej popada. Temperatura spadnie do 11 st. C. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Za dnia w Trójmieście utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami wystąpią opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 21 st. C. Powieje umiarkowanie z południa. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Może słabo popadać. Temperatura wyniesie co najmniej 10 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu chmury kłębiaste pokryją niebo w umiarkowanym i dużym stopniu. Okresami spadnie deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 21 st. C. Zawieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu chmury zakryją niebo. Pojawią się przejaśnienia, ale możliwy jest też przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień we Wrocławiu również będzie pochmurny. Spodziewane są okresowe opady deszczu, może także zagrzmieć. Na termometrach pokaże się maksymalnie 19 st. C. Powieje z południa, na ogół umiarkowanie, ale w burzy - silnie. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurnie z przejaśnieniami, czasami popada. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, które przyniesie okresowe opady. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, w południe wyniesie 996 hPa.

Warunki drogowe w dzień Źródło: tvnmeteo.pl