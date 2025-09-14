Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na wschodzie oraz początkowo w centrum kraju będzie pochmurno. Przejściowo może popadać do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie do 15 l/mkw. Na Podlasiu niewykluczone są burze. Jedynie na zachodzie będzie pogodnie i bez deszczu. Nad ranem w pasie centralnej Polski mogą pojawić się mgły. Minimalna temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na zachodzie do 14 st. C na wschodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 15.09

W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na zachodzie i północy kraju wystąpią słabe, przejściowo umiarkowane, opady deszczu do 5-10 l/mkw. W drugiej części dnia może zagrzmieć, a w burzach spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, na zachodzie dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Jego maksymalna prędkość wyniesie 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza najwyższa będzie na wschodzie i na północnym zachodzie i wyniesie ponad 80 procent, a najniższa, około 60 procent, w centrum i na południu. Odczujemy głównie ciepło, jedynie w północnych i wschodnich regionach zapanuje chłód. W północno-zachodniej Polsce pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Poza tym warunki biometeorologiczne będą neutralne albo korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pochmurne, prognozowany jest również przelotny deszcz. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 13 st. C. Z zachodu powieje wiatr umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Odczuwalny będzie południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1003 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z rozpogodzeniami - tylko początkowo wystąpią słabe opady deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Może również pojawić się burza. Maksymalna temperatura nie przekroczy 19 st. C. Wiatr z kierunków południowych okaże się silny, porywisty. Ciśnienie wyniesie w południe 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz początkowo ze słabymi opadami deszczu. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 9 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. W drugiej części dnia spadnie przelotny deszcz. Może wystąpić również burza. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Z południa powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna, a opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 9 st. C. Nadciągnie zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie o północy 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 22 st. C. Odczuwalny będzie południowy wiatr umiarkowany, w porywach dość silny. W południe ciśnienie osiągnie wartość 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie aura będzie pochmurna, może również słabo padać. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 11 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa i ma się wahać..

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w poniedziałek wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni. Ciśnienie osiągnie w południe 990 hPa i będzie spadać.

