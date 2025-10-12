Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą na południu i w centrum kraju na niebie utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie, lokalnie ze słabymi opadami deszczu. Na północy zaś będzie pogodnie, padać nie powinno. Na zachodzie w drugiej części nocy spodziewane są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Na termometrach zobaczymy od 3-4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6-7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 13.10

Pierwszy dzień tygodnia na przeważającym obszarze kraju zapowiada się dość pogodnie i bez opadów. Nad ranem na południu i na zachodzie zrobi się pochmurno, mogą pojawić się zamglenia i mgły, a lokalnie - opady deszczu lub mżawki. Na północnym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie Polski. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany, na wschodzie w porywach dość silny.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza okaże się dość wyrównana, na poziomie 60-70 procent. Odczujemy komfort termiczny, a biomet przeważnie będzie neutralny. Jedynie na północnym wschodzie warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc okaże się pochmurna z rozpogodzeniami. Początkowo możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 4-5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1024 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek okaże się pogodny i bez opadów. Na termometrach w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zobaczymy do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Początkowo możliwe są słabe opady deszczu, a w drugiej części nocy - gęste mgły. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Spodziewany jest słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 12-13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 7-8 st. C. Nadciągnie umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami i bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie do 13-14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 7-8 st. C. Nadciągnie umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie 12-13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.

