W nocy na północy kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i okresowo duże. Pojawią się tam też słabe i przelotne opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy. Po opadach miejscami nawierzchnie mogą być bardzo śliskie i oblodzone. W pasie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez centrum, po Podlasie będzie dość pogodnie - wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast opady deszczu nie są prognozowane. Na południowym wschodzie spodziewany jest stopniowy wzrost zachmurzenia do całkowitego, a około północy pojawią się opady. Stopniowo zajmować one będą kolejne rejony południowo-wschodniej Polski. Opady ciągłe, początkowo deszczu, przechodzić będą w mokry śnieg i śnieg. Spadnie do 1-5 centymetrów śniegu, natomiast na krańcach południowych tej strefy - 5-15 cm. Temperatura minimalna w całym kraju wyniesie od -3 do 0 stopni Celsjusza. Powieje wiatr południowo-zachodni do zachodniego, a na Wybrzeżu północno-zachodni. Będzie on przeważnie słaby i umiarkowany. W górach powieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę i może tam spowodować lokalne zawieje oraz zamiecie śnieżne. Silniej będzie wiał również nad morzem - do 40-60 km/h.

Pogoda na jutro - piątek, 21.11.

W piątek na Pomorzu Gdańskim, Żuławach i Warmii mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na zachodzie prognozowane są większe przejaśnienia, a na północnym zachodzie również rozpogodzenia. W południowo-wschodniej połowie kraju wystąpi zachmurzenie całkowite, a na południowym wschodzie i częściowo południu pojawią się ciągłe opady śniegu. Będą one przeważnie słabe i umiarkowane do okresowo intensywnych. W północnej części strefy frontowej w ciągu 12 godzin spadnie do 1-5 centymetrów śniegu, w środkowej do 5-15 cm, a na południu tej strefy - do 15-30 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na południowym wschodzie, przez 2 st. C w centrum, do 3-4 st. C na północnym zachodzie. Powieje wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Na północy chwilami będzie on silniejszy, w porywach będzie osiągał prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Jedynie w strefie frontowej będzie okresami zmienny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 95 procent. W całym kraju będzie chłodno, a na południowy wschodzie - zimno. Warunki biometeo w strefie frontu, czyli na północy, południu i południowym wschodzie kraju okażą się niekorzystne, na zachodzie - korzystne, a w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje wiatr południowy do południowo-zachodniego. W drugiej części nocy będzie on zachodni, umiarkowany i słaby. Ciśnienie będzie rosło, o północy sięgnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie wystąpi początkowo duże zachmurzenie, szybko wzrastające do całkowitego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby. Ciśnienie dalej będzie stopniowo rosnąć, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć może słaby, przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 0 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest duże zachmurzenie. Okresami może spaść słaby, przelotny deszcz ze śniegiem. Co więcej, nie można wykluczyć krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Wiać będzie wiatr zachodni do północno-zachodniego, umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie dalej stopniowo będzie rosło, w południe dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie okaże się duże, początkowo jeszcze nie można wykluczyć słabego, przelotnego deszczu ze śniegiem. Później nie powinno padać. Nad ranem możliwe jest silne zamglenie. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany do słabego. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania piątek z przeważnie umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie rano przy zamgleniu możliwe jest pojawienie się chmur piętra niskiego. Temperatura maksymalna sięgnie 3 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i okresami umiarkowany. Ciśnienie dalej stopniowo rośnie, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże. Termometry wskażą -2 st. C. Wiatr zachodni i północno-zachodni, będzie umiarkowany do słabego. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura w najcieplejszym momencie dnie wzrośnie do 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, przeważnie powieje słabo. Ciśnienie dalej powoli rośnie, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie spodziewane jest duże zachmurzenie, wzrastające do całkowitego z opadami śniegu z deszczem, a później samego śniegu. Może wystąpić silne zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie wystąpi całkowite zachmurzenie. Poza tym spodziewane są ciągłe, słabe i umiarkowane opady mokrego śniegu, a następnie samego śniegu. Opadom towarzyszyć będzie silne zamglenie. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Wiatr zmienny, następnie powieje przeważnie z północy, słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie dalej powoli rośnie, w południe wyniesie 992 hPa.

