Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 9.11. To będzie zimna noc

|
Pogodna, chłodna noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 9.11. Niedziela w całym kraju zapowiada się pochmurnie i mglisto. Miejscami prognozowane są opady deszczu i mżawki. Będzie dość chłodno.

Noc na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurna z silnymi zamgleniami i licznymi mgłami ograniczającymi widzialność do 100-200 metrów. Lokalnie na południu spodziewane są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 0-2 stopni Celsjusza na zachodzie do 3-5 st. C na wschodzie i w centrum. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Klatka kluczowa-10928
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 8.11.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju wystąpi całkowite zachmurzenie z zamgleniami, natomiast lokalnie na zachodzie, północy i w centrum pojawią się mgły, które będą się utrzymywać przez większą część dnia. Widzialność będzie ograniczona nad ranem do 100-200 metrów, a w ciągu dnia - do 400-800 metrów. Ponadto na południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, których suma wyniesie do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na północy, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na południu. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Klatka kluczowa-10892
Pogoda na jutro
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie bardzo wysoka - do 90 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-10918
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pochmurne z silnymi zamgleniami. Lokalnie pojawią się mgły oraz opady mżawki. Na termometrach zobaczymy co najmniej 5-6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie wystąpią zachmurzenia z zamgleniami. Może pojawić się również opad mżawki. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z silnymi zamgleniami i mgłami. Nad ranem może pojawić się opad mżawki. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3-4 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z zamgleniami. Może pojawić się opad mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4-5 st. C. Wiać będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1015 hPa.

Prognoza na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie początkowo pogodna. Jednak prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, któremu będą towarzyszyć silne zamglenia i mgły nad ranem. Na termometrach zobaczymy co najmniej 2-3 st. C. Powieje wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1004 hPa.

Prognoza na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi zachmurzenie z zamgleniami i mgłami. Może pojawić się opad mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4-6 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Prognoza na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem początkowo będzie pogodne. W ciągu nocy nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego z zamgleniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień we Wrocławiu będzie pochmurny z zamgleniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7-9 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z silnymi zamgleniami i lokalnie mgłami. Termometry nie wskażą więcej niż 3-4 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie wystąpią zachmurzenia oraz zamglenia. Przejściowo spadnie słaby deszcz bądź mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 6-8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w będzie stabilne, w południe wyniesie 1000 hPa.

Klatka kluczowa-10949
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mgły w nocy
Uwaga, znów zrobi się niebezpiecznie. Ostrzeżenia w dziewięciu województwach
Prognoza
Białe trufle
"To jeden z najgorszych sezonów od 40 lat"
Ciekawostki
Brazylia
"Jakby zrzucono bombę atomową". 80 procent miasta zniszczone
Świat
Zdemolowany pensjonat
Niedźwiedź zdemolował pensjonat
Świat
Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Wyż "gnije". Kiedy pogoda się poprawi?
Prognoza
Zniszczenia wywołane przez huragan Melissa
Mieli dostać 300 miliardów dolarów. Wciąż czekają
Świat
Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Huragan porwał Biblię. Znalazła się po 20 latach
Ciekawostki
Ptaki, Mierzeja Wiślana
Nawet milion ptaków dziennie przelatuje nad tym miejscem w Polsce
Pochmurno, jesień, chmury
Dziś w części kraju pogoda zacznie się psuć
Prognoza
Prognozowana temperatura w USA
Ponad 150 milionów ludzi czeka "znaczne ochłodzenie". Mogą paść rekordy
Świat
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
Prognoza
Tajfun Fung-wong na zdjęciach satelitarnych
Dopiero co przeszedł tam śmiercionośny tajfun, a na horyzoncie kolejne zagrożenie
Świat
Zima, śnieg, zimno, mróz
Pogoda na zimę. Najnowsza prognoza IMGW
Prognoza
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
W weekend pogoda mocno się zmieni
Prognoza
Trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki Kalifornijskiej
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku
Świat
Ekolodzy i naukowcy wyławiają martwe delfiny podczas fali upałów i suszy w Amazonii w 2023 roku
Te jeziora mają stan podgorączkowy. Wyrok śmierci dla zwierząt
Świat
Ogromna sieć pająków w jaskini na pograniczu Grecji i Albanii
Żyje w niej ponad 100 tysięcy pająków. Odkryto ogromną sieć
Ciekawostki
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Odstrzelili ponad 200 niedźwiedzi. Polscy ekolodzy złożyli skargę
Świat
Obrady przy okrągłym stole podczas konferencji klimatycznej COP30
USA nie ma. Chiny: nikt nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle
Świat
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Ofiary śmiertelne w Wietnamie. "Woda nadeszła nagle", wiało z niszczycielską prędkością
Świat
shutterstock_2695462255
Po mglistym poranku zrobi się pogodnie
Prognoza
Mirungi (Mirounga), potocznie nazywane słoniami morskimi
Ptasia grypa zdziesiątkowała populację słoni morskich
Świat
Hiszpania
Woda wdzierała się do piwnic i garaży
Świat
Foka szara
Młoda foka na plaży w Pobierowie. Trafi na rehabilitację
shutterstock_2695462255
Pojawią się przymrozki
Prognoza
shutterstock_2075905432
Pogoda taka, że może nie być czym oddychać
Prognoza
Obywatele Senegalu, zdjęcie ilustracyjne
Mocno padało. Nastąpił wzrost zachorowań i śmierci
Świat
Inwazja szczurów 1-0005
Setki szczurów biegały po domu. Jeden pił wodę z kranu
Świat
Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Zabił co najmniej 140 osób. Teraz idzie na Wietnam
Świat
Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
"Najbliższe noce mogą być spektakularne". Kiedy wypatrywać zorzy polarnej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica