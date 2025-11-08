Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurna z silnymi zamgleniami i licznymi mgłami ograniczającymi widzialność do 100-200 metrów. Lokalnie na południu spodziewane są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 0-2 stopni Celsjusza na zachodzie do 3-5 st. C na wschodzie i w centrum. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 8.11.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju wystąpi całkowite zachmurzenie z zamgleniami, natomiast lokalnie na zachodzie, północy i w centrum pojawią się mgły, które będą się utrzymywać przez większą część dnia. Widzialność będzie ograniczona nad ranem do 100-200 metrów, a w ciągu dnia - do 400-800 metrów. Ponadto na południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, których suma wyniesie do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na północy, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na południu. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Pogoda na jutro Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie bardzo wysoka - do 90 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pochmurne z silnymi zamgleniami. Lokalnie pojawią się mgły oraz opady mżawki. Na termometrach zobaczymy co najmniej 5-6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie wystąpią zachmurzenia z zamgleniami. Może pojawić się również opad mżawki. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z silnymi zamgleniami i mgłami. Nad ranem może pojawić się opad mżawki. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3-4 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z zamgleniami. Może pojawić się opad mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4-5 st. C. Wiać będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1015 hPa.

Prognoza na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie początkowo pogodna. Jednak prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, któremu będą towarzyszyć silne zamglenia i mgły nad ranem. Na termometrach zobaczymy co najmniej 2-3 st. C. Powieje wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1004 hPa.

Prognoza na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi zachmurzenie z zamgleniami i mgłami. Może pojawić się opad mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4-6 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Prognoza na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem początkowo będzie pogodne. W ciągu nocy nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego z zamgleniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień we Wrocławiu będzie pochmurny z zamgleniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7-9 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z silnymi zamgleniami i lokalnie mgłami. Termometry nie wskażą więcej niż 3-4 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie wystąpią zachmurzenia oraz zamglenia. Przejściowo spadnie słaby deszcz bądź mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 6-8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w będzie stabilne, w południe wyniesie 1000 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl