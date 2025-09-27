Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Na przeważającym obszarze kraju noc będzie pogodna - jedynie na północy i wschodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego. Termometry pokażą od 2-4 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie, przez 5-6 st. C na zachodzie kraju, do 7 st. C na północy. Lokalnie w centrum i na wchodzie niewykluczone są przymrozki. Powieje słabo z północnego wschodu.

Prognoza pogody na noc

Pogoda na jutro - niedziela, 28.09

Dzień zapowiada się słonecznie na południu i zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wschodzie spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na słupkach rtęci zobaczymy maksymalne od 14-15 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny.

Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 procent na krańcach południowo-zachodnich do ponad 70 procent w północnej, północno-wschodniej, wschodniej i częściowo centralnej Polsce. Na zachodzie i południu zapanuje komfortowa temperatura - chłód poczują mieszkańcy Pomorza, północnego wschodu i wschodu oraz części centralnej Polski. Warunki biometeo okażą się korzystne w większości Polski, z wyjątkiem północnego-wschodu, gdzie będą neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Będzie wiało słabo z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę mieszkańców Warszawy czeka duże zachmurzenie, ale z szansą na rozpogodzenia. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14-15 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie dość pogodnie. Temperatura spadnie do 6-7 st. C. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby. Ciśnienie się zmniejsza, o północy osiągnie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Trójmieście zapanuje duże zachmurzenie, ale można liczyć na rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14-15 st. C. Zawieje umiarkowanie i dość silnie z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 4-5 st. C. Będzie odczuwalny słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Jutro w Poznaniu będzie pogodnie, ale w drugiej części dnia okresami zachmurzenie wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna nie przekroczy 15-16 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pogodnej nocy. Temperatura spadnie do 5-6 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie się zmniejsza, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu prognozuje się pogodną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie 16-17 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie rosnąć.

Prognoza na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Słupki rtęci wskażą minimalnie 3-4 st. C. Wiatr z północnego wscodu będzie słaby. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Jutro w Krakowie ma być pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 14-15 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy