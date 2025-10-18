Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 19.10. Nocą chwyci mróz

|
Czeka nas mroźna noc, pojawią się mgły
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro. Nocą miejscami chwyci mróz, pojawią się też gęste mgły. W niedzielę 19.10 odpoczniemy od deszczu. Temperatura nie będzie za wysoka.

W nocy zachmurzenie będzie całkowite na wschodzie, możliwe są opady do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na zachodzie zachmurzenie okaże się małe, ale jest też szansa na bezchmurne niebo. W drugiej części nocy lokalnie w centrum i na zachodzie kraju utworzą się silne zamglenia i marznące mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. W Tatrach i Bieszczadach wystąpią opady śniegu do 5 centymetrów.

Termometry pokażą minimalnie od -3/-2 st. C na zachodzie, przez -1/0 st. C na Suwalszczyźnie, do 1-3 st. C na pozostałym obszarze kraju. Jedynie na Pomorzu mogą pojawić się nieco wyższe wartości, do 4-5 st. C. Powieje zachodni, słaby, zmienny wiatr, na wschodzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 19.10

Na zachodzie po zaniku porannych mgieł w niedzielę zrobi się słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z licznymi rozpogodzeniami, zwłaszcza w drugiej części dnia. Padać nie będzie. Termometry pokażą od 7-8 st. C na wschodzie, przez 8-9 st. C w centrum, do 10-11 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Najwyższą wilgotność, w granicach 70 procent, odnotujemy w części południowo-wschodniej kraju. Na wschodzie odczujemy chłód, a na zachodzie - komfort termiczny. Warunki biometeo w całej Polsce okażą się neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 2-3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie 8-9 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu
Dowiedz się więcej:

Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu

Polska

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą zachmurzenie będzie duże, pojawią się rozpogodzenia oraz lokalnie, słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wyniesie 4-5 st. C. Nadciągnie umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1024 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z licznymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna w Gdańsku, Gdyni i Sopocie osiągnie 10-11 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1023 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. W drugiej części nocy pojawią się silne zamglenia i mgły marznące, ograniczające widzialność do 100-200 m. Temperatura minimalna w Poznaniu wyniesie -1/0 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Po zaniku porannych mgieł w niedzielę będzie pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 10-11 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie i bez opadów zapowiada nadchodząca noc. W jej drugiej części pojawią się silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 100-200 m. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie 0-1 st. C. Nadciągnie słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Po zaniku porannych mgieł w niedzielę będzie pogodnie i słonecznie, padać nie powinno. Temperatura maksymalna we Wrocławiu osiągnie 10-11 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Nadchodzi zmiana w pogodzie
Dowiedz się więcej:

Nadchodzi zmiana w pogodzie

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie okaże się duże i całkowite ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna w Krakowie wyniesie 3-4 st. C. Powieje umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni wiatr, skręcający na zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w niedzielę okaże się duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura maksymalna w Krakowie osiągnie 7-8 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
