Noc przyniesie na północy kraju duże zachmurzenie oraz zanikające, przelotne opady deszczu o sumie 2-7 litrów na metr kwadratowy. Od zachodu prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia do całkowitego. Nad ranem możliwe są śladowe opady deszczu na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami małe, nie powinno też padać. Temperatura minimalna wyniesie od 6-9 stopni Celsjusza w centrum i na południowym wschodzie do 10-11 st. C na północy i zachodzie. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, przeważnie umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny - tam w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek, 18.09

W czwartek w centrum i na wschodzie kraju będzie początkowo dość pogodnie, spodziewane jest tam małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie niebo całkowicie zasnują chmury i możliwe są tam delikatne opady deszczu oraz towarzyszące im zamglenie. W ciągu dnia pochmurna aura obejmie również północną i centralną część Polski. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie i południu kraju, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 17-19 st. C w przeważającej części kraju do 20 st. C na zachodzie. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, przeważnie będzie umiarkowany. Nad morzem powieje dość silnie, w porywach do 45-55 km/h.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność powietrza w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju (90 procent), a najniższą na południu (poniżej 70 procent). Warunki biometeo będą neutralne w północnej połowie kraju i niekorzystne w południowej.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie początkowo małe i umiarkowane zachmurzenie, w ciągu dnia wzrastające do dużego, a następnie całkowitego. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie jeszcze stopniowo rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie przeważnie pod znakiem dużego zachmurzenia. Początkowo możliwe są przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające w drugiej części nocy. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, przeważnie umiarkowany, początkowo jeszcze okresowo dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w czwartek duże i całkowite zachmurzenie, możliwy jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie w południe osiągnie 1018 hPa i będzie jeszcze stopniowo rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi początkowo małe i umiarkowane zachmurzenie, później duże i całkowite. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Powieje zachodni do południowo-zachodniego wiatr, umiarkowany lub słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 1009 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się przeważnie całkowite zachmurzenie. Nie można wykluczyć bardzo słabego opadu deszczu/mżawki. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 19 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

Przez większą część nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie małe, jedynie pod koniec wzrośnie do dużego. Termometry wskażą 10-11 st. C. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, okaże się umiarkowany lub słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia czwartek z przeważnie dużym zachmurzeniem. Nie można wykluczyć bardzo słabego opadu deszczu/mżawki. Temperatura sięgnie maksymalne 20 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1007 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie umiarkowane lub małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany lub słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 996 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie zachmurzenie będzie od umiarkowanego do okresowo dużego w drugiej części dnia. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie stabilne.

