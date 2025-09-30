Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 30.09. Chłodny i wilgotny koniec września

Pochmurno, jesień
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek 30.09 przywita nas chmurami, a miejscami spodziewane są słabe opady. Odczujemy chłód i wilgoć, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami spodziewane są słabe opady do dwóch litrów na metr kwadratowy. Deszcz nie pojawi się tylko na Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

We wtorek wilgotność powietrza będzie wysoka i wyniesie ponad 80 procent w większości Polski. Poczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie będzie pochmurny. Spodziewane są przejaśnienia, ale może także przelotnie padać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny dzień. Pojawią się przejaśnienia, ale i przelotny deszcz. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie lekko wzrasta, w południe osiągnie 1030 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się pochmurnie. Dzień umilą przejaśnienia, ale może także przelotnie popadać. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurny dzień z przejaśnieniami, a być może i z przelotnymi opadami. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie lekko wzrasta, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie niebo spowiją chmury. Z jednej strony pojawią się przejaśnienia, z drugiej - przelotne opady. Temperatura osiągnie maksymalnie 11 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 998 hPa.

Warunki drogowe we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

