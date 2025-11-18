Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 18.11. Chłodny dzień z zimowymi opadami

|
Śnieg, park
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. We wtorek, 18.11 niebo nad Polską spowiją chmury. Wiele rejonów nawiedzą opady, w tym deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatura nas nie rozpieści - w najcieplejszych rejonach kraju nie przekroczy 6 stopni.

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Pomorzu, Warmii, Kujawach oraz miejscami w Wielkopolsce przelotnie popada deszcz ze śniegiem (do 2 litrów na metr kwadratowy) oraz śnieg (do 1-2 centymetrów). Temperatura wyniesie maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 4 st. C w regionach centralnych, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu, na ogół umiarkowanie, ale okresami - dość silnie.

Klatka kluczowa-30645
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na południowym wschodzie, gdzie wyniesie poniżej 60 procent, a najwyższa w północnej części kraju - tam przekroczy 80 procent. Odczujemy chłód. Warunki biometeo okażą się neutralne we wschodniej, południowej i częściowo centralnej Polsce oraz niekorzystne w pozostałych regionach.

Klatka kluczowa-30661
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurnie. Do południa można spodziewać się większych przejaśnień. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe 1002 wyniesie hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurny. Z jednej strony wystąpią przejaśnienia, z drugiej - okresowe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie ma wzrastać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu będzie pochmurny. Możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 5 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie ma rosnąć, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnego wtorku z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie szykuje się pochmurny wtorek z większymi przejaśnieniami. Na termometrach pokaże się maksymalnie 5 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 990 hPa.

-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Maksim Maksimovich/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Oblodzenie, noc
W nocy lód skuje drogi. IMGW ostrzega
Prognoza
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
Smog
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
Nauka
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
Prognoza
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
"Sytuacja jest krytyczna" na północy Włoch
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
Polska
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
Kajakiem przez zalane ulice
Kajakiem przez zalane ulice
Opady
Tak będzie wędrować strefa opadów nad Polską
Prognoza
Deszcz, jesień, chłodno, opady
Dzień pod znakiem wymagającej pogody
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Myśleli, że tak będzie mu lepiej. Zwrot w sprawie delfina celebryty
Vibrio cholerae
"Mamy coraz więcej zachorowań". Najgorsza sytuacja od 25 lat
Monmouth zalane
"Ilość wody była bezprecedensowa"
Deszcz, noc
Deszczowa noc w wielu miejscach
Prognoza
Zniszczenia w Portugalii
Ofiary śmiertelne, kilka tysięcy interwencji służb
Deszcz ze śniegiem, zimno
Szykuje się duża zmiana pogody
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
Prognoza
Stado przeszło przez drogę
Przez drogę przeszło duże stado żubrów. Było ich około 50. Nagranie
TVN24
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
Susza
Trwa walka z suszą. Chcą wywołać sztuczny deszcz
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Mróz w Polsce. Gdzie było najzimniej?
Polska
Deszcz ze śniegiem, jesień, opady
Niewykluczone opady deszczu ze śniegiem
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Delfin celebryta opuścił Wenecję. To dla jego bezpieczeństwa
Akcja poszukiwawcza w powiecie Cilacap w Indonezji
Ciała osiem metrów pod ziemią. Trwają poszukiwania
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica