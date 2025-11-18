Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Pomorzu, Warmii, Kujawach oraz miejscami w Wielkopolsce przelotnie popada deszcz ze śniegiem (do 2 litrów na metr kwadratowy) oraz śnieg (do 1-2 centymetrów). Temperatura wyniesie maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 4 st. C w regionach centralnych, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu, na ogół umiarkowanie, ale okresami - dość silnie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na południowym wschodzie, gdzie wyniesie poniżej 60 procent, a najwyższa w północnej części kraju - tam przekroczy 80 procent. Odczujemy chłód. Warunki biometeo okażą się neutralne we wschodniej, południowej i częściowo centralnej Polsce oraz niekorzystne w pozostałych regionach.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurnie. Do południa można spodziewać się większych przejaśnień. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe 1002 wyniesie hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurny. Z jednej strony wystąpią przejaśnienia, z drugiej - okresowe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie ma wzrastać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu będzie pochmurny. Możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 5 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie ma rosnąć, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnego wtorku z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie szykuje się pochmurny wtorek z większymi przejaśnieniami. Na termometrach pokaże się maksymalnie 5 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 990 hPa.

