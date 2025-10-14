Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

We wtorek utrzyma się zachmurzenie duże i całkowite, z większymi przejaśnieniami na wschodzie. W zachodniej połowie Polski oraz częściowo w centrum i na południowym wschodzie wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy oraz towarzyszące im zamglenia. Na północnym wschodzie lokalnie spodziewane są przelotne opady deszczu.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 8-10 stopni Celsjusza na południu, wschodzie i częściowo w centrum do 11-12 st. C na północnym zachodzie Polski. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - wtorek

Wilgotność powietrza w dzień okaże się dość wyrównana, na poziomie 60-70 procent. Temperatura będzie dla nas komfortowa, a warunki biometeorologiczne - przeważnie neutralne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie początkowo zapowiada się pochmurnie, możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki oraz zamglenia. Później zrobi się dość pogodnie, jednak w drugiej części dnia nie można wykluczyć słabego, przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Nadciągnie słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie dość pochmurny i deszczowy dzień w Gdyni, Gdańsku i Sopocie, chociaż wraz z upływem kolejnych godzin pojawi się więcej przejaśnień. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiatr okaże się słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu wtorek przyniesie zachmurzenie całkowite, ciągłe opady deszczu lub mżawki i towarzyszące im zamglenie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr, ale głównie powieje z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na wtorek dla Wrocławia prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu lub mżawki okażą się słabe, przeważnie ciągłe, z niewielkimi przerwami. Niewykluczone są zamglenia. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie zachmurzenie będzie przeważnie całkowite, pojawią się opady deszczu lub mżawki, jednostajne, słabe. Niewykluczone są zamglenia. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje słaby wiatr, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.