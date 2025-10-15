Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 15.10. Przed nami pochmurny dzień, lokalnie pokropi

|
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Środa 15.10 przyniesie pochmurną aurę, nad ranem część kraju mogą spowić mgły. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza.

W środę w pierwszej części dnia w wielu miejscach będą utrzymywały się mgły. Większość z nich powinna rozmyć się do godziny 10-11. Poza tym prognozowane jest całkowite zachmurzenie, które utrzyma się nawet do godz. 12-13. Później zapanuje przeważnie duże zachmurzenie. Na północy i krańcach południowo-wschodnich pojawi się słaby, przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 stopni Celsjusza na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje początkowo zamienny wiatr, następnie przeważnie zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie ponad 80 procent. We wschodniej części Polski będzie chłodno, mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo początkowo będą niekorzystne, w ciągu dnia staną się neutralne.

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie początkowo pojawi się mgła i silne zamglenie oraz niskie chmury. W ciągu dnia nastąpi stopniowa, powolna poprawa warunków do zachmurzenia dużego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12 st. C. Wiatr przeważnie będzie wiał słabo z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie czeka nas duże zachmurzenie. Poza tym możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr powieje przeważnie z zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi początkowo mgła i silne zamglenie oraz niskie chmury. W ciągu dnia aura będzie się stopniowo poprawiać aż zachmurzenie stanie się duże. Po południu może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 12 st. C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, następnie powieje z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu początkowo zachmurzenie będzie całkowite, pojawi się zamglenie. Następnie spodziewane są niewielkie przejaśnienia i poprawa widzialności. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie początkowo zachmurzenie będzie całkowite, możliwie jest zamglenie. Następnie wystąpią niewielkie przejaśnienia i poprawa widzialności. W ciągu dnia okresami dalej możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura sięgnie maksymalnie 11 st. C. Wiatr zmienny, powieje słabo. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie stabilne.

Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Ponad połowa kraju objęta ostrzeżeniami
Prognoza
Meksyk
"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą pojawią się mgły. Możliwe przymrozki
Prognoza
Anomalia południowoatlantycka w 2025 roku
Ta anomalia rozrosła się o obszar równy połowie Europy. Zagraża satelitom
Nauka
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Wiatr porwał panel słoneczny. Nie żyje kobieta
Świat
Jesień, liście, liść, szyba
Deszcz, silniejszy wiatr i nieprzyjemne ochłodzenie
Prognoza
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
Świat
Susza w Izmirze
"Dzień Zerowy". W części Turcji może nastąpić już za kilka lat
Nauka
Zniszczone budynki w Arizonie
Zerwane dachy, połamane drzewa. Tysiące osób bez prądu
Świat
Jedenasty lot testowy Starshipa
To był ostatni lot tej generacji Starshipa
Świat
Pochmurno, ale i dość ciepło
Dziś szanse na chwile ze słońcem będą niewielkie
Prognoza
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
Polska
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
Nauka
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
Świat
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
Nauka
Burza
"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
Świat
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Świat
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Świat
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Świat
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
Świat
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
Nauka
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
Świat
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
Prognoza
Białucha
Park rozrywki ma problemy finansowe, 30 białuchom grozi eutanazja
Świat
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica