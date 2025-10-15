Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

W środę w pierwszej części dnia w wielu miejscach będą utrzymywały się mgły. Większość z nich powinna rozmyć się do godziny 10-11. Poza tym prognozowane jest całkowite zachmurzenie, które utrzyma się nawet do godz. 12-13. Później zapanuje przeważnie duże zachmurzenie. Na północy i krańcach południowo-wschodnich pojawi się słaby, przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 stopni Celsjusza na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje początkowo zamienny wiatr, następnie przeważnie zachodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie ponad 80 procent. We wschodniej części Polski będzie chłodno, mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo początkowo będą niekorzystne, w ciągu dnia staną się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie początkowo pojawi się mgła i silne zamglenie oraz niskie chmury. W ciągu dnia nastąpi stopniowa, powolna poprawa warunków do zachmurzenia dużego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12 st. C. Wiatr przeważnie będzie wiał słabo z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie czeka nas duże zachmurzenie. Poza tym możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr powieje przeważnie z zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi początkowo mgła i silne zamglenie oraz niskie chmury. W ciągu dnia aura będzie się stopniowo poprawiać aż zachmurzenie stanie się duże. Po południu może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 12 st. C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, następnie powieje z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu początkowo zachmurzenie będzie całkowite, pojawi się zamglenie. Następnie spodziewane są niewielkie przejaśnienia i poprawa widzialności. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie początkowo zachmurzenie będzie całkowite, możliwie jest zamglenie. Następnie wystąpią niewielkie przejaśnienia i poprawa widzialności. W ciągu dnia okresami dalej możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura sięgnie maksymalnie 11 st. C. Wiatr zmienny, powieje słabo. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie stabilne.

