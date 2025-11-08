Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Sobotni ranek w wielu miejscach naznaczony będzie przez zamglenia i mgły, które mogą utrzymywać się przez wiele godzin. W ciągu dnia dość pogodnie będzie w zachodniej połowie Polski, natomiast w centrum i na wschodzie przeważać będzie pogoda pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu kraju możliwe będą słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 11 st. C w centrum, do 13 st. C w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby z południa. Ciśnienie będzie stabilne.

Warunki biometeo

Najbardziej wilgotne powietrze będzie we wschodniej, południowej i południowo-wschodniej części kraju. Wyniesie ona powyżej 80 procent. W północno-zachodniej Polsce warunki biometeo będą korzystne, a na południu - niekorzystne. W pozostałej części kraju będą one neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobotni poranek będzie mglisty, a w ciągu dnia przeważnie pochmurny. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Odczuwalny będzie słaby, południowy wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie najpierw pogodnie, ale w ciągu dnia stopniowo się zachmurzy. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie będzie pochmurna z przejaśnieniami. W pierwszej części dnia może spaść słaby deszcz. Termometry nie wskażą więcej niż 9 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr, południowo-wschodni. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu przed południem będzie dość pogodnie, później nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia. Po południu może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 13 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1000 hPa.

