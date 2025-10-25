Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na Podlasiu początkowo może pojawić się deszcz. W ciągu dnia przelotne opady wystąpią na zachodzie, południu i południowym wschodzie kraju, spadnie do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C miejscami na południu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-100 km/h.

W sobotę wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju wyniesie w granicach 80 procent. Większa będzie jedynie na południu, tam dojdzie do około 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo będą przechodzić z neutralnych w niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna w Warszawie dojdzie do 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami, po południu może spaść przelotny deszcz. Na termometrach w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zobaczymy do 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 997 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami, po południu możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach w Poznaniu zobaczymy 11 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 987 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zapowiada się pochmurna sobota z większymi przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 986 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami, po południu możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w Krakowie wyniesie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 978 hPa.