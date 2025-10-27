Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Poniedziałek w prawie całej Polsce będzie pochmurny i deszczowy - tylko południowy wschód może liczyć na rozpogodzenia. Ma padać przeważnie słaby, przelotny deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, w regionach północno-zachodnich chwilami umiarkowany. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na północy po 10 st. C w południowej Polsce. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny, osiągający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Deszcz ze śniegiem i śnieg może padać na obszarach górskich, powyżej 1000-1200 metrów nad poziomem morza. Może napadać do 2-10 centymetrów. Na szczytach spodziewane są również porywy wiatru do 80-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza w Polsce wyniesie od około 60 procent w południowo-wschodniej Polsce do ponad 90 procent na północy i zachodzie. Odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie upłynie pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Termometry wskażą do 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z południowego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 983 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny, deszczowy poniedziałek. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty. Na barometrach w południe zobaczymy 991 hPa, ciśnienie ma wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek zapowiada się w Poznaniu pochmurno z przelotnym, słabym deszczem. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. W południe barometry wskażą 983 hPa, a ciśnienie ma wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu spodziewany jest pochmurny poniedziałek. Popada przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 984 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny poniedziałek ze słabym, przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr powieje z południowego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 985 hPa, ciśnienie ma wzrastać.