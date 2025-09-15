Pogoda w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Niebo nad Polską w poniedziałek będzie pochmurne, ale ma się rozpogadzać. Padać może jedynie w północnych i zachodnich regionach - tam spodziewane są opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Po południu niewykluczone będą burze z opadami do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, jedynie na zachodzie dość silny, porywisty, z porywami do 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent w centralnej i południowej Polsce do ponad 80 procent na wschodzie i północnym zachodzie. Na północy i zachodzie odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - ciepło. Niekorzystny biomet zapanuje na północnym zachodzie. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, Warmię i Mazury warunki okażą się neutralne, a w pozostałych regionach - korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańcom Warszawy poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale bez deszczu. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie poniedziałek zapowiada się pochmurno. Wystąpią rozpogodzenia, ale po południu także przelotny deszcz. Niewykluczone będą burze. Termometry maksymalnie wskażą 19 st. C. Wiatr będzie południowy, silny i porywisty. W południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek upłynie w Poznaniu pod znakiem chmur i rozpogodzeń. W drugiej części dnia może popadać lub nawet zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z kierunków południowych. Barometry pokażą w południe 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu spodziewany jest pochmurny poniedziałek z rozpogodzeniami, ale również słabymi, przelotnymi opadami. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. W południe ciśnienie wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, bez deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Na barometrach zobaczymy w południe 990 hPa.