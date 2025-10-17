Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 17.10. Pochmurny dzień z przejaśnieniami

|
Pochmurno
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Piątek 17.10 zapowiada się pochmurnie. Pojawią się przejaśnienia, miejscami też słabo popada. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 stopni.

W piątkowy poranek widzialność ograniczą mgły i zamglenia. Reszta dnia zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-3 litra na metr kwadratowy, a na północy - do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum do 14 st. C na południu. Wiatr z południowego zachodu okaże się na ogół słaby i umiarkowany. Będzie nasilać się na północy i zachodzie, gdzie porywy sięgną 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całym kraju i wyniesie około 80 procent. W całej Polsce zapanuje chłód, wilgoć i niekorzystne warunki biometeo.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurnie, okresami spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie chmury i okresowe opady. Temperatura osiągnie maksymalnie 13 st. C. Wiatr z zachodu, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko się zmniejsza, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurno. Z jednej strony pojawią się przejaśnienia, z drugiej - opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnej aury. Pojawią się przejaśnienia, ale i opady. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 13 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie lekko się zmniejsza, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami i okresowymi, słabymi opadami. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 992 hPa.

Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg
Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Filip Singer

