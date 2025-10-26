Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Niebo nad Polską w niedzielę będzie zachmurzone. Spodziewane są rozpogodzenia, ale również słaby, przelotny deszcz. W pierwszej połowie dnia padać ma na wschodzie kraju, ale opady będą stopniowo obejmować także zachodnią i centralną Polskę. Suma opadów ma wynieść około 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, w zachodnich regionach do 10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 12 st. C w południowej Polsce. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, jedynie na zachodzie dość silny, z porywami sięgającymi 40-60 kilometrów na godzinę. W górach może rozpędzić się do 60-80 km/h, a na szczytach - do 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w większości kraju wyniesie 60-70 procent, a najwyższa, ponad 90 procent, wystąpi na północnym zachodzie. We wszystkich regionach będzie nam chłodno. Zapanują przeważnie neutralne warunki biometeorologiczne, niekorzystne jedynie w zachodniej Polsce.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela przyniesie duże zachmurzenie. Wystąpią rozpogodzenia, ale może również przelotnie popadać. Termometry pokażą do 11 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna niedziela, ale padać powinno jedynie rano. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie dość silny, porywisty. Ciśnienie ma spadać, na barometrach zobaczymy w południe 994 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zapanuje pochmurne niebo z rozpogodzeniami. W drugiej części dnia może słabo, przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Z południowego zachodu powieje dość silny, porywisty wiatr. W południe barometry wskażą 987 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela upłynie we Wrocławiu pod znakiem zachmurzenia. Wystąpią rozpogodzenia, ale i słabe opady. Termometry wskażą 11 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie spadać i w południe osiągnie 985 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie niedziela zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, ale także słabym, przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Umiarkowany, w porywach dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 976 hPa, ciśnienie ma spadać.