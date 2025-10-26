Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela 26.10. Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień

|
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Niedziela 26.10 przyniesie nam niezbyt przyjemną aurę - w całym kraju będzie chłodno i pochmurno, lokalnie popada. Miejscami spodziewany jest również silny wiatr. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni Celsjusza.

Niebo nad Polską w niedzielę będzie zachmurzone. Spodziewane są rozpogodzenia, ale również słaby, przelotny deszcz. W pierwszej połowie dnia padać ma na wschodzie kraju, ale opady będą stopniowo obejmować także zachodnią i centralną Polskę. Suma opadów ma wynieść około 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, w zachodnich regionach do 10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 12 st. C w południowej Polsce. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, jedynie na zachodzie dość silny, z porywami sięgającymi 40-60 kilometrów na godzinę. W górach może rozpędzić się do 60-80 km/h, a na szczytach - do 100 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w większości kraju wyniesie 60-70 procent, a najwyższa, ponad 90 procent, wystąpi na północnym zachodzie. We wszystkich regionach będzie nam chłodno. Zapanują przeważnie neutralne warunki biometeorologiczne, niekorzystne jedynie w zachodniej Polsce.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela przyniesie duże zachmurzenie. Wystąpią rozpogodzenia, ale może również przelotnie popadać. Termometry pokażą do 11 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna niedziela, ale padać powinno jedynie rano. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie dość silny, porywisty. Ciśnienie ma spadać, na barometrach zobaczymy w południe 994 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zapanuje pochmurne niebo z rozpogodzeniami. W drugiej części dnia może słabo, przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Z południowego zachodu powieje dość silny, porywisty wiatr. W południe barometry wskażą 987 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela upłynie we Wrocławiu pod znakiem zachmurzenia. Wystąpią rozpogodzenia, ale i słabe opady. Termometry wskażą 11 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie spadać i w południe osiągnie 985 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie niedziela zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, ale także słabym, przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Umiarkowany, w porywach dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 976 hPa, ciśnienie ma spadać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Alarmy IMGW dla dziesięciu województw. Uwaga na silny wiatr
Prognoza
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
Świat
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
Prognoza
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
Nauka
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
Polska
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
Nauka
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
Prognoza
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
Świat
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
Polska
Ulewne deszcze w Meksyku
Kilkaset miejscowości nadal odciętych od świata
Świat
glowne - Pachnie jak kwiaty, zabija komary
Ten grzyb pachnie jak kwiaty i zabija komary
Nauka
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Deszcz, wiatr i chłód. Dziś przydadzą się parasole
Prognoza
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba
Świat
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
Prognoza
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
Pogoda
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
Ciekawostki
Mapa
Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa
Prognoza
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
Prognoza
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
Świat
Burza Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Świat
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Prognoza
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
Prognoza
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
Prognoza
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
Świat
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn na szczycie góry
Świat
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
Świat
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica