W niedzielę na zachodzie po zaniku porannych mgieł zaświeci słońce. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże z licznymi rozpogodzeniami, zwłaszcza w drugiej części dnia. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 7-8 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 8-9 st. C w centrum, do 10-11 st. C na zachodzie Polski. Zmienny wiatr powieje z małą siłą.
Warunki biometeo w niedzielę
Najwyższą wilgotność, w granicach 70 procent, odnotujemy w części południowo-wschodniej kraju. Na wschodzie odczujemy chłód, a na zachodzie - komfort termiczny. Warunki biometeo w całej Polsce okażą się neutralne.
Pogoda na dziś - Warszawa
Niedziela przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie 8-9 st. C. Nadciągnie słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dzień zapowiada się z zachmurzeniem dużym z licznymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dojdzie do 10-11 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1023 hPa i będzie spadać.
Pogoda na dziś - Poznań
Po zaniku porannych mgieł w dzień czeka nas pogodną i słoneczną aurę oraz brak opadów. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 10-11 st. C. Spodziewany jest słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.
Pogoda na dziś - Wrocław
Kiedy zanikną poranne mgły niedzielę będzie pogodnie i słonecznie, padać nie powinno. Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.
Pogoda na dziś - Kraków
Niedziela przyniesie duże zachmurzenie rozpogodzeniami oraz brak opadów. Na termometrach w Krakowie zobaczymy do 7-8 st. C. Nadciągnie słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.
Autorka/Autor: Damian Zdonek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski