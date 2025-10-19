Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę na zachodzie po zaniku porannych mgieł zaświeci słońce. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże z licznymi rozpogodzeniami, zwłaszcza w drugiej części dnia. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 7-8 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 8-9 st. C w centrum, do 10-11 st. C na zachodzie Polski. Zmienny wiatr powieje z małą siłą.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Najwyższą wilgotność, w granicach 70 procent, odnotujemy w części południowo-wschodniej kraju. Na wschodzie odczujemy chłód, a na zachodzie - komfort termiczny. Warunki biometeo w całej Polsce okażą się neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie 8-9 st. C. Nadciągnie słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień zapowiada się z zachmurzeniem dużym z licznymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dojdzie do 10-11 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1023 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Po zaniku porannych mgieł w dzień czeka nas pogodną i słoneczną aurę oraz brak opadów. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 10-11 st. C. Spodziewany jest słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Kiedy zanikną poranne mgły niedzielę będzie pogodnie i słonecznie, padać nie powinno. Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Dowiedz się więcej: Nadchodzi zmiana w pogodzie

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie rozpogodzeniami oraz brak opadów. Na termometrach w Krakowie zobaczymy do 7-8 st. C. Nadciągnie słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.