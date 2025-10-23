Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 22.10. Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać

|
Jesień, pogodnie
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W czwartek 23.10 termometry pokażą miejscami aż 20 stopni. Poza tym mocno powieje, lokalnie porywy mogą sięgać 120 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie początkowo na północnym wschodzie kraju duże zachmurzenie i słabe opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Chmury stopniowo odsuną się jednak poza Polskę. W pasie północnym prognozowane są znaczne ograniczenia widzialności przez silne zamglenia i mgły oraz towarzyszące im całkowite zachmurzenie. Na zachodzie w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do całkowitego, a około południa zacznie padać - suma opadów wyniesie do 5-10 l/mkw. W pozostałych regionach dopisze pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 11-13 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum, do 19-20 st. C na południu. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z kierunków południowych. W porywach rozpędzi się do 30-50 kilometrów na godzinę, w górach - do 80-100 km/h, a w szczytowych partiach - nawet do 120 km/h.

Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"

Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"

Polska
Czeka nas istotne załamanie pogody

Czeka nas istotne załamanie pogody

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. Na południu będzie ciepło, zaś mieszkańcy pozostałej części kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się korzystne na południu i południowym wschodzie, niekorzystne na zachodzie i wybrzeżu oraz neutralne w pozostałych rejonach Polski.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka dość pogodny czwartek, wystąpi przeważnie duże zachmurzenie, a słaby deszcz możliwy jest jedynie nad ranem. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie gwałtownie spadać, w południe osiągnie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie początkowo całkowite zachmurzenie i silne zamglenia. W ciągu dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południa i południowego wschodu. Ciśnienie będzie gwałtownie spadać, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu spodziewane będzie przeważnie duże zachmurzenie. Rano może pojawić się szybko zanikające zamglenie, a w drugiej części dnia możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 982 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na czwartek we Wrocławiu prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie. Po południu pojawią się słabe, przerywane opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 18 st. C. Powieje przeważnie umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowa wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie będzie gwałtownie spadać, w południe wyniesie 971 hPa.

Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
Świat
Silny wiatr
Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
Nauka
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
Prognoza
Silny wiatr, wietrznie
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Burza Benjamin. Te kraje szykują się na wichury
Świat
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Tych dzikich kotów została garstka. Cała nadzieja w sztucznej inseminacji
Nauka
Deszczowy dzień, jesień
Czeka nas istotne załamanie pogody
Prognoza
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
Nauka
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
Ciepło na 1 listopada
W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
Nauka
Culiseta annulata
Owad na przynęcie i szok w całym kraju
Świat
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
Prognoza
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
Ciekawostki
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
Prognoza
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
Świat
Wydry morskie kradną deski surfingowe
Wydry zabierają deski, władze ostrzegają
Ciekawostki
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
Prognoza
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
Świat
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
Świat
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
Świat
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
Świat
Zmiana pogody coraz bliżej
Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?
Prognoza
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Polska
Silny wiatr
Dziś będzie ciepło, ale wietrznie
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica