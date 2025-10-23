Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Czwartek przyniesie początkowo na północnym wschodzie kraju duże zachmurzenie i słabe opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Chmury stopniowo odsuną się jednak poza Polskę. W pasie północnym prognozowane są znaczne ograniczenia widzialności przez silne zamglenia i mgły oraz towarzyszące im całkowite zachmurzenie. Na zachodzie w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do całkowitego, a około południa zacznie padać - suma opadów wyniesie do 5-10 l/mkw. W pozostałych regionach dopisze pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 11-13 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum, do 19-20 st. C na południu. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z kierunków południowych. W porywach rozpędzi się do 30-50 kilometrów na godzinę, w górach - do 80-100 km/h, a w szczytowych partiach - nawet do 120 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. Na południu będzie ciepło, zaś mieszkańcy pozostałej części kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się korzystne na południu i południowym wschodzie, niekorzystne na zachodzie i wybrzeżu oraz neutralne w pozostałych rejonach Polski.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka dość pogodny czwartek, wystąpi przeważnie duże zachmurzenie, a słaby deszcz możliwy jest jedynie nad ranem. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie gwałtownie spadać, w południe osiągnie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie początkowo całkowite zachmurzenie i silne zamglenia. W ciągu dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południa i południowego wschodu. Ciśnienie będzie gwałtownie spadać, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu spodziewane będzie przeważnie duże zachmurzenie. Rano może pojawić się szybko zanikające zamglenie, a w drugiej części dnia możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 982 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na czwartek we Wrocławiu prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie. Po południu pojawią się słabe, przerywane opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 18 st. C. Powieje przeważnie umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowa wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie będzie gwałtownie spadać, w południe wyniesie 971 hPa.

