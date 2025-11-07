Logo TVN24
W weekend pogoda mocno się zmieni

Zgniły wyż, mgły, pochmurno
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. W weekend zrobi się pochmurno, mgliście i deszczowo. Prawie cały kraj przykryją ciemnoszare chmury. Ponura aura zostanie z nami na dłużej.

W czasie weekendu pogoda w Polsce stopniowo będzie się zmieniać - ze słonecznej na pochmurną, mglistą i wilgotną.  Nadchodząca zmiana związana jest z napływem do nas wilgotnego powietrza z południowego wschodu Europy. To oraz obecność wyżu nad Polską spowodują, że powstaną sprzyjające warunki do tworzenia się nisko zawieszonych chmur warstwowych - stratusów - oraz gęstych mgieł, które praktycznie odetną nas od pogodnego nieba i promieni słonecznych. Najpierw, czyli w sobotę, ta ponura aura będzie głównie we wschodniej Polsce, ale później, w niedzielę, już prawie cały kraj będzie przykryty ciemnoszarymi chmurami. Podobny typ pogody utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia i w tym czasie możemy spodziewać się również wyraźnego pogorszenia parametrów jakości powietrza - zwykle dzieje się tak w czasie mglistej, pochmurnej i prawie bezwietrznej aury.

Prognoza na weekend

W sobotę rano w wielu miejscach pojawią się zamglenia i mgły - liczne mogą utrzymywać się przez wiele godzin. W ciągu dnia dość pogodnie będzie w zachodniej połowie Polski, natomiast w centrum i na wschodzie przeważać będzie pogoda pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu kraju możliwe będą słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 11 st. C w centrum, do 13 st. C w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby z południa. Ciśnienie będzie stabilne.

Niedziela w całej Polsce będzie pochmurna, niewielkie przejaśnienia możliwe są tylko na wybrzeżu. Słabe opady deszczu lub mżawki wystąpią w centrum, na wschodzie i na południu kraju. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C w Suwałkach, przez 9 st. C w Warszawie, do 11 st. C w Krakowie. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie powoli spadać.

Klatka kluczowa-7754
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek w całej Polsce będzie pochmurno. Mogą wystąpić słabe opady deszczu i mżawki w centrum i na wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje wiatr słaby z południowego zachodu.

Pogoda na wtorek

We wtorek w całej Polsce nadal będzie pochmurno. Wszędzie, z wyjątkiem Wybrzeża, może spaść słaby deszcz lub mżawka. Temperatur maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwałkach do 10 st. C w Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu. Odczuwalny będzie słaby, zachodni wiatr.

Pogoda na środę

W środę nastąpi stopniowa poprawa pogody. Wszędzie - z wyjątkiem północno-wschodniej Polski, gdzie ma być pochmurno ze słabym deszczem - powinno się przejaśniać, a lokalnie także wypogadzać i nie padać. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C na wschodzie i w centrum kraju oraz 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Klatka kluczowa-7725
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognozaprognoza pogody
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
