Pogoda na 5 dni. Miejscami będzie maksymalnie tylko 10 stopni

W nocy Polska pozostanie pod wpływem rozległego i stabilnego układu wysokiego ciśnienia znad północno-zachodniej Rosji, w strumieniu chłodnego powietrza znad północnej Skandynawii. W połączeniu z licznymi rozpogodzeniami skutkować to będzie ponownie lokalnymi przymrozkami, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. W dzień zaznaczy się wpływ mało aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego. Objawi się on głównie większym zachmurzeniem, a lokalnie na wschodzie również słabymi, przelotnymi opadami deszczu.

W kolejnym tygodniu będzie już zdecydowanie chłodniej - miejscami temperatura maksymalna oscylować będzie wokół 10 stopni Celsjusza. W nocy ponownie pojawią się przymrozki, zwłaszcza na wschodzie. Będą one w dużej mierze uzależnione od wielkości zachmurzenia. Zdecydowanie więcej chmur prognozowanych jest na wschodzie i południu, gdzie miejscami słabo popada deszcz, a w Tatrach, powyżej 1200-1400 metrów nad poziomem morza - również śnieg.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na południu i zachodzie kraju przez cały dzień będzie słonecznie. W pozostałej części Polski pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, a na wschodzie przelotnie popada deszcz do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 14-15 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na zachodzie. Powieje z północnego wschodu, na ogół umiarkowanie, ale w porywach - dość silnie.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek zachmurzenie będzie od umiarkowanego na północy i zachodzie do całkowitego z opadami deszczu rzędu 5 l/mkw. na południowym wschodzie. W górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

We wtorek czeka nas umiarkowane zachmurzenie na północnym zachodzie oraz duże i całkowite z opadami deszczu w wysokości 2-5 l/mkw. na południowym wschodzie i lokalnie w centrum. W górach będzie padać śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 11-12 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowanie z północnego wschodu.

Pogoda na środę i czwartek

W środę niebo nad Polską będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Na południu prognozowane są opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 11 st. C na Podkarpaciu do 13 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje z północnego wschodu, umiarkowanie.

Duże i umiarkowane zachmurzenie utrzyma się w czwartek, ale nie powinno padać. Temperatura osiągnie maksymalnie od 10 st. C na Podkarpaciu do 13 st. C na Pomorzu. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

