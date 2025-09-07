Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

Prawie 30 stopni Celsjusza wskażą termometry na południu Polski. Czego jeszcze spodziewać się w kolejnych 16 dniach w pogodzie? Autorską prognozę długoterminową na najbliższy czas przygotował nasz synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski. Sprawdź, czego się spodziewać.

Po krótkiej, sobotnio-niedzielnej przerwie, już na początku nowego tygodnia możemy spodziewać się kolejnego napływu bardzo ciepłego, a nawet gorącego powietrza. Jego przemieszczanie się do naszej części Europy będzie związane z obecnością odległego od nas atlantyckiego niżu, który po swojej wschodniej stronie będzie przesuwać masy gorącego powietrza od strony Afryki na północ. Jednocześnie ten sam niż, po swojej zachodniej stronie, będzie ściągać z północy chłodne powietrze, które dotrze do zachodniej części kontynentu i z tego powodu, w połowie tygodnia, w Polsce będzie cieplej niż na przykład w Hiszpanii.

Mapa układów wysokiego i niskiego ciśnienia w Europie tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Po weekendzie, z dnia na dzień, będzie coraz cieplej, a w środę w centrum i na wschodzie kraju nie wiele zabraknie do 30 stopni Celsjusza. Następnie, od czwartku, temperatura trochę spadnie, ale mimo to nadal będzie ciepło jak na wrzesień - termometry pokażą do 24-25 st. C w południowej Polsce. W kolejnym tygodniu, czyli po 15 września, czeka nas większe ochłodzenie i wtedy będą takie dni, w czasie których temperatura maksymalna nigdzie nie przekroczy 18-19 st. C. Później, już w trzeciej dekadzie miesiąca zrobi się nieco cieplej i wówczas możemy liczyć na 23 st. C na zachodzie i południu kraju.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Autorka/Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Gdzie jest burza? W niedzielę 7.09 grzmi w części Polski. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

7 września 2025, 6:35
Aktualizacja: 7 września 2025, 12:15
Całkowite zaćmienie Księżyca czeka nas dziś wieczorem. Zjawisko astronomiczne jest uznawane za jedno z najciekawszych w tym roku. Będzie widoczne w Polsce. Kiedy wypatrywać tego fenomenu? Sprawdź.

7 września 2025, 7:34
Dziś wieczorem czeka nas całkowite zaćmienie Księżyca. Zjawisko będzie można obserwować również w Polsce. Sprawdź, gdzie będą najlepsze warunki pogodowe do obserwacji wieczornego nieba.

7 września 2025, 11:06
Nad Kołobrzegiem pojawił się lej kondensacyjny. Zjawisko było widoczne przez kilka minut i uchwycono je na zdjęciach, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

7 września 2025, 11:49
Niedziela w całej Polsce będzie chłodniejsza niż ostatnie dni. Nie oznacza to jednak końca wysokich wartości na termometrach. Jak tłumaczył na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, do naszego kraju w nadchodzącym tygodniu dotrze kolejna fala gorąca.

7 września 2025, 9:42
W niedzielę rano w niektórych miejscach pojawią się zamglenia i mgły, w innych będzie padać i grzmieć. W drugiej części dnia można jednak liczyć na zmianę pogody - a przynajmniej w pewnych rejonach kraju.

7 września 2025, 2:00
Uszanki opanowały plażę San Carlos położoną w kalifornijskim mieście Monterey. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzętom, jak i odwiedzającym, zdecydowano o zamknięciu miejsca.

7 września 2025, 8:11
O ile w niedzielę Polska będzie rozdarta między niżem a wyżem, tak na początku przyszłego tygodnia stery przejmie układ wysokiego ciśnienia. Oznacza to powrót pogodnej aury i wyższych temperatur. Taka sielanka nie potrwa jednak długo.

6 września 2025, 15:47
Chińscy naukowcy stworzyli rośliny, które są w stanie ładować się światłem słonecznym i świecić w ciemności przez kilka godzin. Badacze uważają, że mogą one w przyszłości zastąpić małe lampki ogrodowe.

6 września 2025, 20:20
W południowej Kalifornii wybuchł potężny pożar. Nazwano go Pyrite Fire. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, przez co władze podjęły decyzję o ewakuacji części mieszkańców.

6 września 2025, 16:51
Monsunowe ulewy spowodowały powodzie w północnych Indiach, które w ostatnich dniach zabiły kilkadziesiąt osób. Władze były zmuszone relokować tysiące mieszkańców, a wielu lokalnych rolników straciło plony i dobytek życia.

6 września 2025, 13:15
Japonia zmaga się ze skutkami tajfunu Peipah, który we wtorek nawiedził kraj. Żywioł, który obecnie jest już burzą tropikalną, uszkodził wiele budynków i ranił ponad 20 osób, w tym niektóre poważnie.

6 września 2025, 12:04
Burze przetaczały się w piątek nad Polską. Jak przekazali strażacy, w całym kraju przeprowadzono 480 interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Od naszych czytelników otrzymaliśmy materiały z załamania pogody.

5 września 2025, 17:47
Aktualizacja: 6 września 2025, 7:24
Holenderscy naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia - w ich kraju wyładowania atmosferyczne są odwrócone do góry nogami w porównaniu do wielu innych części świata. Teraz próbują się dowiedzieć, dlaczego tak jest.

6 września 2025, 11:09
W Zielonej Górze trwa Winobranie. Na ponad tydzień Bachus, bóg wina, otrzymuje klucze do miasta i przejmuje nad nim władzę. Sprawdź, jakie atrakcje na nasz czekają w czasie tego święta.

6 września 2025, 18:07
Lodowce Pamiru w Azji Środkowej były do tej pory uważane za najbardziej odporne na zmiany klimatu. Okazuje się jednak, że gwałtownie topnieją, co stwarza zagrożenie zarówno dla globalnego klimatu, jak i milionów mieszkańców regionu.

6 września 2025, 8:43
"Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma". Możliwe więc, że aura właśnie rekompensuje Polsce letnie chłody. W pierwszych dniach września temperatura wzrasta u nas do blisko 30 stopni i jeszcze nie raz tę wartość osiągnie bądź przekroczy.

5 września 2025, 8:47
Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała kolejny biuletyn dotyczący jakości powietrza i zmian klimatu. Ostrzega w nim przede wszystkim przed "koktajlem czarownic" uwalnianym przez pożary lasów.

5 września 2025, 15:21
Deszcz, błoto i sparaliżowane ulice - miasto Los Cabos w północno-zachodnim Meksyku zmaga się ze skutkami huraganu Lorena, który przyniósł ulewy i silny wiatr, mimo że ominął miasto o kilkaset kilometrów.

5 września 2025, 11:38
Dwunastoletni Sadiq, cudem wydobyty spod gruzów zawalonego domu, stał się jednym z symboli tragedii, jaka dotknęła wschodni Afganistan. Seria potężnych trzęsień ziemi pochłonęła tam w ciągu czterech dni ponad dwa tysiące ofiar, pozostawiając setki rodzin bez dachu nad głową.

5 września 2025, 12:39
W hrabstwie Franklin w amerykańskim stanie Arkansas 72-letni mężczyzna został ciężko ranny w wyniku ataku niedźwiedzia czarnego. Zwierzę musiało zostać zastrzelone. Według lokalnych władz tego typu zdarzenia na tym obszarze zdarzają się bardzo rzadko.

5 września 2025, 9:47
Poziom wody w rzekach położonych w prowincji Pendżab w Pakistanie jest niebezpiecznie wysoki. Z tego powodu w ciągu ostatniej doby ewakuowano z tego regionu ponad pół miliona osób - podała agencja informacyjna AP, powołując się na lokalnych urzędników.

4 września 2025, 19:58
W północnej części Indii doszło do osunięcia się ziemi. Jak poinformowały lokalne władze, zginęła co najmniej jedna osoba, a sześć zostało uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

4 września 2025, 17:36
U wybrzeży Florydy doszło do ataku rekina na 8-latka, który uprawiał snorkeling. Stało się to na oczach jego ojca.

4 września 2025, 16:59
Niezwykle jasny meteor przeleciał nad Polską. Jego lot został zarejestrowany przez kamery systemu Skytinel. Bolid był widoczny w wielu miejscach kraju.

4 września 2025, 15:03
Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Afganistanie wzrósł w czwartek do ponad 2200 osób. Służby wciąż poszukują ocalałych we wschodnich prowincjach. W obliczu rosnących potrzeb i ograniczonych środków na pomoc, mieszkańcy mierzą się z pogłębiającym kryzysem humanitarnym.

4 września 2025, 13:38
Ogromne wąwozy stają się coraz większym zagrożeniem dla mieszkańców afrykańskich miast - ostrzegają naukowcy. Najnowsze badanie przeprowadzone w Demokratycznej Republice Konga pokazuje olbrzymią skalę problemu. Eksperci ostrzegają, że jeśli to zagrożenie geologiczne nie zostanie powstrzymane w kolejnych latach, miliony osób będą musiały opuścić swoje domy.

4 września 2025, 12:18
Skrzydlaty lew będący symbolem Wenecji został wykonany w Chinach i odbył długą wędrówkę do Europy - zasugerowali włoscy badacze. Do jego przybycia na Stary Kontynent mogli przyczynić się ojciec Marco Polo oraz chiński cesarz Kubilaj-chan.

4 września 2025, 14:14
Północne regiony Kalifornii zmagają się z falą pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. Według służb ogień zajął już ponad 5500 hektarów terenu na terenie trzech hrabstw. Płomienie zniszczyły między innymi zabytkową jednostkę osadniczą, która powstała w okresie gorączki złota.

4 września 2025, 7:51
