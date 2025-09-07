Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

Prawie 30 stopni Celsjusza wskażą termometry na południu Polski. Czego jeszcze spodziewać się w kolejnych 16 dniach w pogodzie? Autorską prognozę długoterminową na najbliższy czas przygotował nasz synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski. Sprawdź, czego się spodziewać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Po krótkiej, sobotnio-niedzielnej przerwie, już na początku nowego tygodnia możemy spodziewać się kolejnego napływu bardzo ciepłego, a nawet gorącego powietrza. Jego przemieszczanie się do naszej części Europy będzie związane z obecnością odległego od nas atlantyckiego niżu, który po swojej wschodniej stronie będzie przesuwać masy gorącego powietrza od strony Afryki na północ. Jednocześnie ten sam niż, po swojej zachodniej stronie, będzie ściągać z północy chłodne powietrze, które dotrze do zachodniej części kontynentu i z tego powodu, w połowie tygodnia, w Polsce będzie cieplej niż na przykład w Hiszpanii.

Mapa układów wysokiego i niskiego ciśnienia w Europie tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Po weekendzie, z dnia na dzień, będzie coraz cieplej, a w środę w centrum i na wschodzie kraju nie wiele zabraknie do 30 stopni Celsjusza. Następnie, od czwartku, temperatura trochę spadnie, ale mimo to nadal będzie ciepło jak na wrzesień - termometry pokażą do 24-25 st. C w południowej Polsce. W kolejnym tygodniu, czyli po 15 września, czeka nas większe ochłodzenie i wtedy będą takie dni, w czasie których temperatura maksymalna nigdzie nie przekroczy 18-19 st. C. Później, już w trzeciej dekadzie miesiąca zrobi się nieco cieplej i wówczas możemy liczyć na 23 st. C na zachodzie i południu kraju.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Autorka/Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl