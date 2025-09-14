Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 16 dni: szykuje się gorące pożegnanie lata

Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Szykuje się gorące pożegnanie lata
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Tuż przed nadejściem jesieni czeka nas duże ocieplenie. Co jeszcze przyniesie nadchodzący czas w pogodzie? Sprawdź autorską, długoterminową prognozę prezentera i synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Fale ciepłego i chłodniejszego powietrza będą właściwie przez cały najbliższy tydzień toczyć bój nad Europą Środkową. Ich walka ma odbywać się w rytmie kolejnych niżów i frontów atmosferycznych, przesuwających się nad naszą częścią kontynentu. Właśnie te niże będą na zmianę kierować do nas albo ciepło z południa, albo chłód z północnego zachodu. Oznacza to więc dużą zmienność temperatury oraz pogody w ogóle. Jest wysoce prawdopodobne, że jedna z tych fal ciepła, która dotrze do Polski na przełomie lata i jesieni, a więc w czasie najbliższego weekendu, może nam przynieść duży skok temperatury.

Najpierw ciepło, później ochłodzenie
Najpierw ciepło, później ochłodzenie
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia temperatura będzie jednak bardziej umiarkowana - termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Później, w środę oraz czwartek, zrobi się chłodniej i przeważnie będzie poniżej 20 st. C. Z kolei w ostatni weekend lata, gdy do naszego kraju dotrze powietrze z Afryki, będzie bardzo ciepło - wówczas na termometrach zobaczymy nawet 25-27 st. C, zwłaszcza w południowej i środkowej Polsce. Po tym bardzo ciepłym weekendzie temperatura będzie stopniowo obniżać się - w ostatnim tygodniu września, a więc w pierwszym tygodniu jesieni, będzie na ogół od około 15 st. C na północy, do 19-20 st. C na południu kraju.

Burze, ulewy, grad. Ostrzeżenia w 14 województwach

Burze, ulewy, grad. Ostrzeżenia w 14 województwach

Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze

Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

