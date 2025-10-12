Pogoda na 16 dni. Wyż kontra niż, a Polska między nimi Źródło: tvnmeteo.pl

Te ośrodki ciśnienia decydują i jeszcze długo będą decydować o tym, jak wygląda aura na naszym kontynencie. Mamy więc wyż, którego centrum jest i nadal będzie nad Wielką Brytanią, oraz niż, który w poniedziałek ulokuje się nad Rosją.

Ten stabilny rozkład ciśnienia, który będzie się tylko nieznacznie zmieniać w najbliższych dniach, oznacza dla nas, że w dalszym ciągu do Polski będzie płynąć wilgotne powietrze - czasami nieco zimniejsze wprost z północy, ze Skandynawii, a czasami trochę cieplejsze od strony północno-zachodniej, znad Atlantyku. Różnice między tymi masami powietrzą nie będą bardzo duże i z tego powodu nie musimy obawiać się radykalnych zmian i skoków temperatury.

Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Na zachodzie będzie nieco cieplej

W najbliższych dniach, do piątku włącznie, najwyższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać, to 14 stopni Celsjusza. Wystąpi ona głównie na zachodzie kraju. Wschód Polski będzie chłodniejszy i tu na termometrach ma być 9-10 stopni Celsjusza.

Później, od weekendu oraz w trzeciej dekadzie października, temperatura będzie nieco niższa, ale nadal stabilna i niewiele zmieniająca się, bo w zakresie od 7 do 13 stopni Celsjusza Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.