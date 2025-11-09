Pogoda na 16 dni. Zbliża się przedzimie

Pogoda na 16 dni. Do Polski zbliża się przedzimie Źródło: tvnmeteo.pl

W europejskiej pogodzie mamy sytuację, która od wielu dni nie ulega większym zmianom i w kolejnych dniach również pozostanie właściwie taka sama. Będą więc nadal liczne niże, które przesuwają się nad zachodnią i północną Europą. Ich wpływ nie sięga naszej części kontynentu, bo tu mamy obszar podwyższonego ciśnienia, a patrząc jeszcze dalej na wschód - wyż.

W związku z takim stabilnym układem pogodowym również temperatura powietrza na razie nie będzie wykazywać większych zmian. Warto jednak już teraz zwrócić uwagę na wyż znajdujący się na północy Europy, a pochodzący z Arktyki. W drugiej połowie miesiąca ten wyż zmieni swoje położenie, przesuwając się na południe, co może oznaczać większe ochłodzenie (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda na 11 listopada

W najbliższych dniach będą nas czekać tylko niewielkie wahania temperatury i na ogół ma być od 7 do 13 stopni. W drugiej połowie tygodnia, gdy napłynie do nas nieco cieplejsze powietrze i pojawią się rozpogodzenia, możemy spodziewać się nawet 15 stopni w południowej Polsce. Później, po 17 listopada, zacznie się systematycznie ochładzać i w trzeciej dekadzie miesiąca będą takie dni, gdy termometry wskażą tylko kilka stopni powyżej zera.