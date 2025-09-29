Pogoda. Chłód i odrodzenie byłego huraganu. Jaki będzie początek października

Temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Petralilly z centrum nad północno-zachodnią Rosją. W obszar wyżowy wbiła się jednak od wschodu płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. W wyniku tego wzrosło zachmurzenie kłębiaste i miejscami pojawia się słaby deszcz, a wysoko w górach - śnieg. Za frontem płynie z północnego wschodu kolejna porcja zimnego powietrza pochodzenia arktycznego. Polska pozostanie pod wpływem wyżu z centrum nad Rosją do czwartku. W chłodnym powietrzu zalegającym nad krajem wystąpi więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura jednak nie będzie znacząco wzrastać, a nocami możliwe są przymrozki.

W sobotę Polska dostanie się pod wpływ silnego cyklonu północnoatlantyckiego, powstałego z odrodzonego byłego huraganu Humberto. Układ ten, gdy minie w środę Bermudy, skręci na północny wschód i odbije w kierunku Europy. Gdy znajdzie się już nad ciepłymi wodami powierzchniowymi Atlantyku, między Irlandią i Islandią, odrodzi się, bardzo pogłębi i da we znaki jako pierwszy prawdziwie jesienny sztorm. W Polsce zaznaczy się pod koniec tygodnia mocnym spadkiem ciśnienia atmosferycznego, silniejszym wiatrem z południa i deszczowymi frontami, które wtoczą się do kraju od zachodu.

Pogoda na wtorek

We wtorek zaznaczy się umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami spadnie do 2 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na ogół nie będzie padać tylko na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 11 st. st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę i czwartek

W środę utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu i w centrum kraju popada do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na południowym wschodzie, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

W czwartek chmury pokryją niebo w małym i średnim stopniu, choć okresami zachmurzenie wzrośnie do dużego. Słupki rtęci wskażą od 10 st. C na południowym wschodzie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek zapowiada się dość pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 10 st. C na północnym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu.

W sobotę zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Na zachodzie prognozuje się duże opady deszczu do 15 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, na zachodzie w porywach powieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

Temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com