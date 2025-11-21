Logo TVN24
Prognoza

Atak zimy. Tu śnieg może powodować duże utrudnienia. Ostrzeżenia IMGW

Śnieg, zima, opady, zimno
Prognoza na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Czeka nas atak zimy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia pogodowe. W kilku województwach spodziewane są intensywne opady śniegu - w niektórych powiatach obowiązują alarmy nawet drugiego stopnia. W mocy są też ostrzeżenia przed oblodzeniem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane w województwach:

  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;
  • małopolskim, w powiecie gorlickim.

W tych powiatach prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 25-35 centymetrów, w górach do 50 cm. Najbardziej intensywne opady wystąpią w piątek.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 20 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane w województwach:

  • podkarpackim, wszędzie tam, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, limanowskim, bocheńskim, myślenickim, wieleckim;
  • lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.

W południowej części województwa małopolskiego oraz w środkowej i wschodniej części województwa podkarpackiego prognozowane są opady śniegu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm, w górach od 25 do 35 cm. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej na poziomie 10-15 cm.

W środkowej części województwa małopolskiego i północnej części województwa podkarpackiego alarmy obowiązują do godz. 20 w piątek, a w województwie lubelskim - do godz. 21 tego samego dnia. W południowej części województwa małopolskiego ostrzeżenia są w mocy do godz. 12 w sobotę, w środkowej i wschodniej części województwa podkarpackiego - do godz. 15 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem zostały wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim, poza powiatami północnymi;
  • pomorskim, w powiatach: człuchowskim i chojnickim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, bydgoskim, Bydgoszcz, sępoleńskim, nakielskim, żnińskim, inowrocławskim, mogileńskim;
  • wielkopolskim, poza powiatami kępińskim i kolskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim.

Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem w tych miejscach zamarznąć może mokra nawierzchnia dróg i chodników, co będzie powodować ich oblodzenie.

Alarmy obowiązują do godz. 9 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem
Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GEORGI LICOVSKI

