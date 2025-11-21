Atak zimy. Tu śnieg może powodować duże utrudnienia. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu
Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane w województwach:
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;
- małopolskim, w powiecie gorlickim.
W tych powiatach prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 25-35 centymetrów, w górach do 50 cm. Najbardziej intensywne opady wystąpią w piątek.
Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 20 w sobotę.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu
Żółte ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane w województwach:
- podkarpackim, wszędzie tam, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia;
- małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, limanowskim, bocheńskim, myślenickim, wieleckim;
- lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.
W południowej części województwa małopolskiego oraz w środkowej i wschodniej części województwa podkarpackiego prognozowane są opady śniegu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm, w górach od 25 do 35 cm. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej na poziomie 10-15 cm.
W środkowej części województwa małopolskiego i północnej części województwa podkarpackiego alarmy obowiązują do godz. 20 w piątek, a w województwie lubelskim - do godz. 21 tego samego dnia. W południowej części województwa małopolskiego ostrzeżenia są w mocy do godz. 12 w sobotę, w środkowej i wschodniej części województwa podkarpackiego - do godz. 15 w sobotę.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem zostały wydane w województwach:
- zachodniopomorskim, poza powiatami północnymi;
- pomorskim, w powiatach: człuchowskim i chojnickim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, bydgoskim, Bydgoszcz, sępoleńskim, nakielskim, żnińskim, inowrocławskim, mogileńskim;
- wielkopolskim, poza powiatami kępińskim i kolskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim.
Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem w tych miejscach zamarznąć może mokra nawierzchnia dróg i chodników, co będzie powodować ich oblodzenie.
Alarmy obowiązują do godz. 9 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
