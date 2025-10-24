Logo TVN24
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co widać w najnowszej prognozie na 1 i 2 listopada? Nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek sprawdza wyliczenia modeli.

Nad Polskę wkracza właśnie wielka zatoka chłodu. Napływa pierwsza porcja chłodnego powietrza polarnego, którego obszarem źródłowym jest Północny Atlantyk i Grenlandia.

W weekend chłód potraktuje nas jeszcze łagodnie, ale w poniedziałek i wtorek poczujemy oddech dalekiej Grenlandii. Temperatura w wielu regionach kraju może po południu nie wzrosnąć powyżej 10 stopni Celsjusza. Wielki, mocno rozkręcony cyklon szerokości umiarkowanych, ulokowany nad Skandynawią, ściąga przy wtórze silnego wiatru masy bardzo wilgotne, dzięki którym jednak nie odnotujemy mrozu.

Trajektoria masy powietrza płynąca do centrum Polski w weekend
Trajektoria masy powietrza płynąca do centrum Polski w weekend
Źródło: GFS/wetter3.de

Pogoda na Wszystkich Świętych. W prognozach widać antycyklon

Niż kręcić się ma nad północną Europą do wtorku. Od środy jednak ciśnienie w naszej części Europy ma rosnąć, gdyż od zachodu coraz mocniej rozpychać się ma Wyż Azorski. Na jego obrzeżach uformuje się wtórny antycyklon (wyż), który pod koniec października ulokować ma swoje centrum nad Bałkanami. Układ ten sprzyjać ma formowaniu się klina ciepła, który ostatecznie na początku listopada przeobrazić się ma w wachlarz ciepła nad południową i środkową Europą, sięgając nawet południowej Skandynawii. Ciepło to malowniczo kreślone jest dziś w modelach meteorologicznych - zarówno w swobodnej atmosferze, jak i przy ziemi. To pozwala snuć dobre prognozy, gdyż zanosi się na konkretny napływ powietrza z południa. Trzeba by naprawdę wielkiej siły cyklonu, by "zamarudził" nad Skandynawią i zahamował tę falę.

Wachlarz ciepłego powietrza rysowany za pomocą tzw. wysokości geopotencjału 500hPa
Wachlarz ciepłego powietrza rysowany za pomocą tzw. wysokości geopotencjału 500hPa
Źródło: meteologix.com

Pogoda na 1 listopada i 2 listopada

Następująca na początku listopada przebudowa pola barycznego, polegająca na coraz silniejszym rozpieraniu się wyżu nad południowo-wschodnią, a później i wschodnią Europą, oznacza rządy cyrkulacji z sektora południowego. W tym czasie nad Atlantykiem rozbudować się ma wielki obszar niskiego ciśnienia, rozciągnięty południowo od Arktyki po Wyspy Kanaryjskie. To może tylko wzmocnić napływ mas powietrza nad Europę z południa. Tym samym 1 i 2 listopada powinno być dość pogodnie w masach umiarkowanie suchego powietrza. Masy te na początku listopada nie mogą być już zupełnie pozbawione wilgoci, co oznacza, że snuć się mogą po niebie chmury, z których jednak nie powinno padać. W świetle najnowszych materiałów prognostycznych dopiero w niedzielę 2 listopada nasunąć się ma znad Włoch większa formacja deszczowych chmur, obejmująca cały Śląsk, Małopolskę oraz Podkarpacie.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Wyż na wschodzie i niż na zachodzie Europy narzucą cyrkulację powietrza z południa 1 listopada
Pogoda na Wszystkich Świętych. Wyż na wschodzie i niż na zachodzie Europy narzucą cyrkulację powietrza z południa 1 listopada
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

W związku z silnym wcinaniem się od zachodu wiru niżowego w Europę, w sobotę wiać ma w Polsce południowy wiatr - umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach na południu do 50 kilometrów na godzinę. Według amerykańskiego modelu GFS temperatura ma szanse o poranku nie spaść poniżej 5 stopni, a po południu wzrosnąć do około 11-13 st. C na północnym wschodzie, 14 st. C w centrum i 15-16 st. C na południowym zachodzie.

W niedzielę, wraz z rozpieraniem się niżu i spadkiem ciśnienia, ma wiać jeszcze mocniej. Porywy południowego wiatru mogą wzrosnąć do 60 km/h na południu i wschodzie kraju. Ale dzięki temu temperatura w nocy z 1 na 2 listopada nie spadnie poniżej 6 stopni, miejscami może nawet utrzymać się na poziomie 8-10 st. C. W Zaduszki po południu ma szansę wzrosnąć do 12-14 st. C na północy, 15 st. C w centrum i 16-18 st. C na południu i południowym wschodzie. W niedzielę bowiem fala ciepła miałaby być najsilniejsza.

Prognoza temperatury maksymalnej 2 listopada
Prognoza temperatury maksymalnej 2 listopada
Źródło: GFS/meteorologix.com

Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa

Wyliczenia temperatury maksymalnej Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych są jeszcze przyjemniejsze. O ile model ECMWF był wcześniej ostrożny z ciepłymi prognozami, teraz wykazuje oznaki szaleństwa. Zakłada, że zarówno w dzień Wszystkich Świętych, jak i w Zaduszki natężanie napływu mas powietrza znad południowej Europy ma być tak duże, że zdolne będzie podnieść wartości temperatury do nawet 20 stopni miejscami na południu Polski. Ale jeśli rzeczywiście na ten spływ ciepła nałoży się efekt fenowy, czyli silniejszy wiatr na przedgórzu, to takie wartości temperatury maksymalnej są jak najbardziej możliwe.

Prognoza temperatury maksymalnej na Wszystkich Świętych
Prognoza temperatury maksymalnej na Wszystkich Świętych
Źródło: ECMWF/meteorologix.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: meteologix.com

Wszystkich Świętychpogodaprognoza pogodyprognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
