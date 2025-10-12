Sztorm na Bałtyku, są ostrzeżenia

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie przed sztormem na Morzu Bałtyckim. Obowiązuje ono od Bałtyku Południowo-Wschodniego po Bałtyk Północny.

Na Bałtyku Południowo-Wschodnim IMGW ostrzega przed wiatrem północno-zachodnim do północnego o sile 6-7, w porywach do 8 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12 do końca niedzieli.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW wydało również alarmy hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na obszarze Wybrzeża Wschodniego i morskich wód wewnętrznych RP na Bałtyku Południowo-Wschodnim oraz Martwej Wisły.

W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku, które w niedzielę wyniosło 524 cm, spodziewane są wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alarm będzie w mocy do godz. 12 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW przed gwałtownymi wzrostami stanów wody Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody układają się poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych.