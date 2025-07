IMGW ostrzega przed skwarem. Będzie nawet 35 stopni

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Alarmy zaczną obowiązywać we wtorek o godzinie 14, a wygasną w czwartek o godzinie 18. Według IMGW temperatura maksymalna we wtorek ma wynieść od 29 do 32 stopni Celsjusza, w środę od 33 do 35 st. C, a w czwartek od 30 do 33 st. C.