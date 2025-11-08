Uwaga, znów zrobi się niebezpiecznie. Ostrzeżenia w dziewięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, w jego zachodniej części;
- lubuskim, w północnych powiatach;
- wielkopolskim, w północnej części województwa;
- kujawsko-pomorskim, w jego północnej połowie;
- małopolskim, poza powiatami: tatrzańskim i gorlickim;
- śląskim, w jego południowo-wschodniej i wschodniej części;
- świętokrzyskim, poza jego północnymi i wschodnimi krańcami.
Mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 9 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock