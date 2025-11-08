Uwaga, znów zrobi się niebezpiecznie. Ostrzeżenia w dziewięciu województwach

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w jego zachodniej części;

lubuskim , w północnych powiatach;

wielkopolskim , w północnej części województwa;

kujawsko-pomorskim , w jego północnej połowie;

małopolskim , poza powiatami: tatrzańskim i gorlickim;

śląskim , w jego południowo-wschodniej i wschodniej części;

świętokrzyskim, poza jego północnymi i wschodnimi krańcami.

Mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 9 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.