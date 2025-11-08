Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Uwaga, znów zrobi się niebezpiecznie. Ostrzeżenia w dziewięciu województwach

Mgły w nocy
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW alarmuje. Tej nocy znów należy uważać na gęstą mgłę. W większości województw obowiązują ostrzeżenia. Widzialność może być ograniczona nawet do 200 metrów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w jego zachodniej części;
  • lubuskim, w północnych powiatach;
  • wielkopolskim, w północnej części województwa;
  • kujawsko-pomorskim, w jego północnej połowie;
  • małopolskim, poza powiatami: tatrzańskim i gorlickim;
  • śląskim, w jego południowo-wschodniej i wschodniej części;
  • świętokrzyskim, poza jego północnymi i wschodnimi krańcami.

Mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 9 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
IMGWpogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Pogodna, chłodna noc
To będzie zimna noc
Prognoza
Białe trufle
"To jeden z najgorszych sezonów od 40 lat"
Ciekawostki
Brazylia
"Jakby zrzucono bombę atomową". 80 procent miasta zniszczone
Świat
Zdemolowany pensjonat
Niedźwiedź zdemolował pensjonat
Świat
Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Wyż "gnije". Kiedy pogoda się poprawi?
Prognoza
Zniszczenia wywołane przez huragan Melissa
Mieli dostać 300 miliardów dolarów. Wciąż czekają
Świat
Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Huragan porwał Biblię. Znalazła się po 20 latach
Ciekawostki
Ptaki, Mierzeja Wiślana
Nawet milion ptaków dziennie przelatuje nad tym miejscem w Polsce
Pochmurno, jesień, chmury
Dziś w części kraju pogoda zacznie się psuć
Prognoza
Prognozowana temperatura w USA
Ponad 150 milionów ludzi czeka "znaczne ochłodzenie". Mogą paść rekordy
Świat
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
Prognoza
Tajfun Fung-wong na zdjęciach satelitarnych
Dopiero co przeszedł tam śmiercionośny tajfun, a na horyzoncie kolejne zagrożenie
Świat
Zima, śnieg, zimno, mróz
Pogoda na zimę. Najnowsza prognoza IMGW
Prognoza
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
W weekend pogoda mocno się zmieni
Prognoza
Trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki Kalifornijskiej
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku
Świat
Ekolodzy i naukowcy wyławiają martwe delfiny podczas fali upałów i suszy w Amazonii w 2023 roku
Te jeziora mają stan podgorączkowy. Wyrok śmierci dla zwierząt
Świat
Ogromna sieć pająków w jaskini na pograniczu Grecji i Albanii
Żyje w niej ponad 100 tysięcy pająków. Odkryto ogromną sieć
Ciekawostki
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Odstrzelili ponad 200 niedźwiedzi. Polscy ekolodzy złożyli skargę
Świat
Obrady przy okrągłym stole podczas konferencji klimatycznej COP30
USA nie ma. Chiny: nikt nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle
Świat
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Ofiary śmiertelne w Wietnamie. "Woda nadeszła nagle", wiało z niszczycielską prędkością
Świat
shutterstock_2695462255
Po mglistym poranku zrobi się pogodnie
Prognoza
Mirungi (Mirounga), potocznie nazywane słoniami morskimi
Ptasia grypa zdziesiątkowała populację słoni morskich
Świat
Hiszpania
Woda wdzierała się do piwnic i garaży
Świat
Foka szara
Młoda foka na plaży w Pobierowie. Trafi na rehabilitację
shutterstock_2695462255
Pojawią się przymrozki
Prognoza
shutterstock_2075905432
Pogoda taka, że może nie być czym oddychać
Prognoza
Obywatele Senegalu, zdjęcie ilustracyjne
Mocno padało. Nastąpił wzrost zachorowań i śmierci
Świat
Inwazja szczurów 1-0005
Setki szczurów biegały po domu. Jeden pił wodę z kranu
Świat
Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Zabił co najmniej 140 osób. Teraz idzie na Wietnam
Świat
Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
"Najbliższe noce mogą być spektakularne". Kiedy wypatrywać zorzy polarnej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica