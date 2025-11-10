Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: puckim, wejherowskim, kartuskim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;

warmińsko-mazurskim ;

mazowieckim , w powiatach: żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka;

podlaskim, w powiatach: łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim, monieckim, sokólskim, augustowskim, sejneńskim, suwalskim, Suwałki.

W tych miejscach synoptycy prognozują wystąpienie gęstych mgieł, w zasięgu których widzialność może być miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

